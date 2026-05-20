Temor en Lituania: Se activan alertas aéreas y piden refugiarse a la población tras detectar un dron procedente de Bielorrusia

Las Fuerzas Armadas de Lituania han activado este miércoles las sirenas y alertas aéreas en la capital, Vilna, y en otras zonas del país, instando a la población a buscar refugio. Una decisión tomada tras la detección de un dron en el área fronteriza con Bielorrusia, lo que también llevó a poner en marcha la misión de patrullaje aéreo de la OTAN.

El Ministerio de Defensa lituano, a primera hora de este miércoles, ha señalado: "Lituania ha emitido una alerta aérea en algunas zonas del país tras detectarse cerca de la frontera un presunto dron que se aproximaba desde Bielorrusia. Se ha activado la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico". La radiotelevisión pública LRT confirmaba tiempo después que la alerta se había desactivado pasadas las 11.00 horas.

Población a refugio

En este marco de emergencia, las autoridades del país llamaban al refugio de la ciudadanía, lo que ha provocado que numerosos vecinos se desplazaran a refugios antiaéreos repartidos por el país. “Este incidente es similar a lo que hemos visto en recientes días en Letonia y Estonia”, ha indicado un comunicado del Ejército, que también recomendaba a la población tomar medidas “preventivas”.

La sospecha de actividad no autorizada se ha detectado inicialmente en localidades del noreste lituano, en áreas cercanas a la frontera con Bielorrusia. Posteriormente, la alarma se ha extendido hasta Vilna, donde el Centro Nacional de Gestión de Crisis ha informado del avistamiento de un dron sobre la ciudad.

Evacuación subterránea de los dirigentes lituanos

Los principales líderes del país, incluido el presidente, Gitanas Nausėda, han sido evacuados en refugios antiaéreos mientras se mantenía la situación de emergencia.

También se emitió una alerta en el edificio del Parlamento en Vilna, donde se encontraban diputados y ministros, y tuvieron que congregarse en refugios del sótano de las instalaciones. Entre ellos estaba la primera ministra lituana, Inga Ruginiene.

Tensión en el Báltico

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el miércoles que el ejército ruso está siguiendo de cerca la situación de los drones que sobrevuelan el espacio aéreo de los países bálticos y que está formulando una respuesta adecuada, según informó la agencia estatal rusa TASS.

Los países bálticos, por su lado, firmes aliados de Ucrania, han atribuido estos incidentes con drones a Moscú, señalando que Kiev tiene derecho a atacar objetivos militares rusos.

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