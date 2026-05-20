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Mueren una madre y sus tres hijos de 4, 5 y 6 años al caer desde un 13º piso en Francia

Muere una madre junto a sus tres hijos de corta edad tras caer de una decimotercera planta en el sur de Francia.

Ambulancia en Francia

Ambulancia en FranciaEuropa Press

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Anna Martín
Publicado:

Una mujer de 38 años y tres de sus siete hijos han fallecido este miércoles, poco antes de las seis de la mañana, tras precipitarse desde la decimotercera planta de un edificio en la ciudad francesa de Toulon, en el sur del país. Así lo ha informado la delegación del Gobierno del departamento de Var.

El fiscal de Toulon, Raphael Balland, explicó en un comunicado que "según las primeras conclusiones de la investigación a cargo de la comisaría de policía de Toulon, la madre se arrojó desde el 13º piso junto a sus tres hijos". Los niños tenían 6, 5 y 4 años. Asimismo, el fiscal indicó que no existen elementos que sugieran la participación de terceros.

Los equipos médicos y los bomberos llegaron al lugar de los hechos después de que fueran hallados los cuerpos de la madre y de tres menores al pie del inmueble. La madre y los dos niños murieron en el acto, pero la niña fue encontrada en estado crítico. A pesar de su traslado, falleció poco después.

"Síntomas psiquiátricos y depresivos"

La madre "habría presentado recientemente síntomas psiquiátricos y depresivos, pero es algo que aún debe ser confirmado por la investigación", informa Balland. Además, criaba sola a sus siete hijos menores. Los cuatro mayores, también menores de edad, han sido puestos bajo cuidado de las autoridades para recibir atención psicológica especializada, ya que se encontraban en el apartamento en el momento de los hechos.

El fiscal también explicó que los cuerpos serán sometidos a una autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) de Marsella en los próximos días, así como a análisis toxicológicos.

Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía de Toulon, con el objetivo de esclarecer con mayor precisión las circunstancias de esta tragedia. Se ha abierto una investigación por el delito de "homicidios cometidos por un ascendiente".

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