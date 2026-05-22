Venden uno de los cuadros más famosos de Banksy por 17,9 millones de dólares en Nueva York

Un óleo de Banksy que muestra su reconocida imagen de la niña a la que se le escapa un globo rojo con forma de corazón se ha vendido en Nueva York por 17,9 millones de dólares. En concreto, se ha vendido en una subasta en la sede de la joyería Tiffany & Co.

La puja de la obra ha tenido lugar en un club privado en el décimo piso de la tienda ubicada en la Quinta Avenida, y después de una batalla de pujas de ocho minutos, se llevó la obra un coleccionista estadounidense no identificado. Así lo detalló la institución que organizaba dicha subasta llamada Fair Warning.

La obra pertenece a la serie 'Crude oils' en la que el autor transformó obras maestras en críticas sociales

'Girl and Ballon on Found Landscape' pertenece la serie 'Crude oils' de Banksy. En dicha serie, Banksy usó cuadros encontrados en tiendas de segunda mano para pintar sus imágenes. En muchos casos, el artista transformó obras maestras en críticas sociales. Uno de los ejemplos más famosos de dicha serie es una versión de un jardín de nenúfares de Claude Monet donde hay carritos de la compra abandonados flotando en el agua o una 'madonna' con el niño escuchando música con unos auriculares y un IPod.

La plataforma de subastas que ha sacado a la venta dicha obra está dirigida por Loic Gouzer, un experto en arte conocido por organizar la subasta más cara de la historia, la del 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci, que recaudó 450 millones de dólares en Christie's, en 2017.

De acuerdo con lo publicado en The Wall Street Journal, la venta reunió a alrededor de 70 invitados y puso a prueba el interés en el artista después de que la agencia Reuters lo identificara el pasado marzo como Robin Gunninham, un detalle que este no ha confirmado ni desmentido.

Loic Gouzer, director de Fair Warning, ha detallado a The Wall Street Journal que espera que la demanda por Banksy siga creciendo gracias a una ola de nuevos coleccionistas jóvenes dedicados al sector de la tecnología y de los seguidores del carácter reivindicativo del artista. Precisamente, esos perfiles parecieron estar presentes en dicho evento.

La 'Niña con globo' es una de las obras más cotizadas de Banksy

La imagen de la 'Niña con globo' apareció por primera vez en Londres en forma de grafiti en 2002. Gracias a esto, se convirtió en uno de los símbolos del cotizado artista callejero y una de las obras más queridas de Reino Unido.

Tanto es así que una representación de esa imagen, creada por Banksy para una subasta en Sotheby's en Londres de 2021 y llamada 'Love is in the Bin', se vendió por 25,4 millones de dólares.

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