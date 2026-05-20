Los dos atacantes de la mezquita de San Diego retransmitieron en directo la masacre y también su suicidio

Nuevos y estremecedores datos alrededor del tiroteo contra la mayor mezquita de San Diego que este martes dejó cinco muertos, entre ellos los dos atacantes.

Los sospechosos de matar a tres personas, dos adolescentes de 17 y 19 años emitieron la masacre en directo. Ambos iban vestidos de paramilitares y con rifles de asalto repletos de mensajes neonazis. También difundieron su propio suicidio.

Según las últimas informaciones de las autoridades, los dos adolescentes compartían un "odio generalizado" hacia diferentes religiones y razas y habían tenido fácil acceso a armas.

La hipótesis con la que se trabaja es que ambos se conocieron por internet. Fue entonces cuando descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México. Esa radicalización se habría fundamentado en información encontrada en internet.

Los tres fallecidos son Mansour Kaziha y Nader Awad que habrían muerto tratando de alertar la presencia de los dos jóvenes armados. Mientras que el guardia de seguridad Amin Abdullah disparó contra los atacantes y logró repeler el ataque.