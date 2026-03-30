Los rasgos narcisistas de Donald Trump

Arrogancia, egocentrismo, necesidad de control y falta de empatía. Son algunos de los rasgos que caracterizan el trastorno de la personalidad narcisista. Hemos hablado con una psicóloga, Raquel Rubio, directora de la Clínica Raquel Rubio, centro de psicología y bienestar de Valdepeñas, y basándose en sus comportamientos públicos nos ha podido dar algunas claves sobre el perfil psicológico de Donald Trump. Asegura que personas con estos rasgos son personas que se sienten inseguras a pesar de la imagen que transmiten de grandiosidad.

Trump muestra rasgos narcisistas

En 2017, Trump empujó al primer ministro de Montenegro para ocupar el primer lugar. La humillación y el miedo son algunas de las herramientas de poder que utiliza. Hemos recuperado algunos de los momentos más escandalosos del presidente estadounidense. En ese mismo año ignoró a Angela Merkel en esta rueda de prensa. Por otro lado, la burla de Trump hacia un reportero con discapacidad fue hace una década, pero las salidas de tono del presidente de EEUU no han cesado en este segundo mandato, sino que han ido a más. La burla sobre Macron: "Cuando le vi con esas bonitas gafas...", la histórica bronca con Zelenski: "Estás jugando con la tercera guerra mundial" o el incómodo comentario ante la primera ministra japonesa: "¿Quién sabe mejor de sorpresas que Japón? ¿Por qué a mí nadie me avisó de Pearl Harbour?".

La humillación y el miedo como herramientas de control y poder

Son posturas intimidatorias que para algunos psicólogos esconden un trauma. Raquel insiste en que cuando tenemos estos traumas no resueltos, se desarrollan estos trastornos de la personalidad con el objetivo de compensar el malestar que una persona siente internamente y de lo pequeño que se ha sentido a lo largo de la infancia, y todo esto tiene un trasfondo: "Ciertamente, cuando yo ridiculizo o minimizo a los que están a mi alrededor, en este caso, imagínate a los líderes políticos, lo que sucede es que yo siento una sensación de mayor control y mayor poder. Eso sí se corresponde con una personalidad más psicópata".

Gabor Maté, un reconocido médico y escritor canadiense, describe al padre de Trump como un "psicópata" que sometió a sus hijos a un trato duro, frío y deshumanizado. Algo que podría haberlo convertido en la persona que es hoy.

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