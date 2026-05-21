El profesor Gurpegui tras la imputación de Raúl Castro: "A Cuba se le está poniendo cara de Venezuela"

Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba y todos los movimientos que se están dando recuerdan a la operación montada en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y a su esposa que ha provocado la caída de ese gobierno.

La última hora en la isla pasa por la imputación que la justicia estadounidense ha realizado sobre Raúl Castro por un delito de asesinato. Desde las Noticias de la Mañana han entrevistado al profesor José Antonio Gurpegui para intentar analizar la situación.

Los cargos de los que se acusa al hermano de Fidel Castro se remontan a hace 30 años. Al expresidente se le acusa a sus 94 años del derribo de dos avionetas operadas por el grupo de exiliados anticastrista 'Hermanos al Rescate', con sede en Miami, el 24 de febrero de 1996.

Esta avioneta sobrevolaba la franja de mar que separa Florida de Cuba para rescatar a balseros que huían de la isla. El Gobierno cubano defendió entonces que los aviones sobrevolaban su espacio aéreo, pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el ataque ocurrió en aguas internacionales. En las últimas horas Donald Trump ha rechazado la idea de que haya un escalada en la isla porque, según sus palabras es un "lugar que se cae a pedazos".

Al profesor Gurpegui le han resultado curiosas dichas declaraciones. "Un poco llamativas las declaraciones de Donald Trump de 'estamos aquí para ayudar', cuando en buena medida son un poco los causantes de todo lo que le está ocurriendo a Cuba con el bloqueo. Y no me estoy refiriendo al bloqueo histórico que arrastra desde la Guerra Fría sino al bloqueo actual impidiendo que otras naciones como México apoyen a Cuba".

Reconoce el profesor que a la isla "desde luego se le está poniendo cara de Venezuela en todos los sentidos" y expone que lo que hace Estados Unidos es "armar la cobertura legal" que luego les permita ir un paso más allá aunque debido a la edad de Castro hay dudas sobre si llegarían a actuar igual que con Maduro.

Destaca el profesor además, que los periódicos de cubanos exiliados en Miami ya especulan con quién será el sucesor, a lo Delcy Rodríguez, de Díaz-Canel.

Y en lo que sí coincide Gurpegui es en el diagnóstico al contar que conocidos suyos le transmiten una situación "verdaderamente límite".

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