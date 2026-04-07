Trump felicita a los tripulantes del Artemis II y desafía a China: "Nunca seremos los segundos en ningún sitio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido felicitar a la tripulación de la misión Artemis II una vez completado el histórico sobrevuelo alrededor de la Luna.

Lo ha hecho a través de una llamada con los cuatro astronautas, tres estadounidenses y un canadiense, quienes aún están por regresar de la misión de 10 días, que tenía como objetivo, ya completado, recorrer la cara oculta del satélite naturalde la Tierra.

Mensaje a China

Durante el contacto, realizado en directo desde la Casa Blanca junto al administrador de la NASA, Jared Isaacman, el mandatario destacó su valentía y el impacto del logro para el país. Al mismo tiempo que aprovechó para lanzar un mensaje a China: "Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas".

“No estamos volviendo solo para dejar huellas, sino para establecer una presencia permanente y dar el siguiente paso hacia Marte. Nunca seremos los segundos en ningún sitio”, afirmó con rotundidad dirigiéndose al país chino que, junto con Rusia, es su principal competidor en connivencia. De hecho, China ya avanza con su propio programa lunar con el objetivo de llevar astronautas antes de 2030 y ha conseguidoenviar un robot a la cara oculta de la Luna e incluso traerse muestras de vuelta a la Tierra.

Orgullo estadounidense

El propio Trump calificó como “su bebé” al programa Artemis, impulsado durante su primera legislatura, reivindicando su papel en el relanzamiento de la exploración lunar tripulada tras décadas de parón.

"Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso", decía el presidente estadounidense durante la llamada.

En respuesta, el canadiense Jeremy Hansen agradeció a Trump por el "liderazgo espacial" estadounidense, pero le pidió que haya esfuerzos para llegar a una "meta beneficiosa" para ambos países.

Sensaciones de los astronautas

Durante su conversación con los astronautas, el mandatario mostró curiosidad por lo qué sintieron los cuatro tripulantes de la nave Orion durante los 45 minutos que permanecieron incomunicados con el Centro de Control de Houston. A lo que el piloto, Victor Glove, contestó: "Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando. Estaba realizando observaciones científicas".

Christina Koch, por su parte, puso palabras a una de las sensaciones más repetidas por los astronautas que han viajado más allá de la órbita terrestre: la fragilidad del planeta. “Al volver a ver la Tierra desde la cara oculta, entiendes lo especial que es nuestro hogar”, explicó durante la conversación.

Trump también preguntó a los tripulantes cual era la parte más inolvidable de este día histórico, a lo que el comandante Reid Weisman respondió: "Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo".

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