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La eterna juventud de Putin: la obsesión del Kremlin por frenar el envejecimiento

El presidente ruso ha invertido 26.000 millones de dólares en la industria de la longevidad.

Putin en el gimnasio

La eterna juventud de Putin: la obsesión del Kremlin por frenar el envejecimiento | Antena3.com

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Marta Alarcón
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El presidente ruso, Vladimir Putin, ha convertido la lucha contra el envejecimiento en una prioridad nacional. Según distintos programas impulsados desde Moscú, Rusia ha destinado miles de millones de dólares a investigaciones científicas, relacionadas con la longevidad, la regeneración celular y las nuevas tecnologías biomédicas. Una apuesta que, para muchos analistas, refleja también la imagen de fortaleza y permanencia que el líder ruso quiere proyectar dentro y fuera de su país.

A sus 73 años, Putin sigue cultivando una imagen física muy cuidada. El Kremlin difunde regularmente fotografías del presidente practicando deporte, entrenando en el gimnasio o realizando actividades al aire libre. Una estrategia con la que busca transmitir resistencia, disciplina y control, mientras el paso del tiempo se convierte en un desafío político y personal.

Un ambicioso proyecto científico

Detrás de esa imagen pública existe además un ambicioso proyecto científico. Laboratorios rusos investigan técnicas experimentales relacionadas con la impresión de tejidos vivos mediante tecnología 3D, terapias de regeneración celular y el desarrollo de órganos compatibles para transplantes. Algunas líneas de investigación incluso exploran el cultivo de órganos humanos en animales con fines médicos, un campo todavía rodeado de controversia ética y científica.

La investigación sobre longevidad ha sido presentada por las autoridades rusas como un objetivo estratégico nacional. El Gobierno busca situar al país entre las grandes potencias biomédicas de mundo, en plena competencia tecnológica con Estados Unidos y China. Aunque muchos de estos avances siguen estando en esa fase experimental, el Kremlin considera que la biotecnología puede convertirse en una herramienta clave de influencia y prestigio internacional.

La hija de Putin, vinculada al proyecto

En este programa también participa una de las hijas de Putin, especialista en endocrinología y vinculada a proyectos médicos y de investigación científica en Rusia. Su implicación ha despertado aún más interés sobre un plan que el Kremlin, maneja con enorme discreción.

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