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La salud cardiovascular de Trump equivale a la de una persona 14 años más joven

El próximo 14 de junio cumplirá 80 años.

Donald Trump en Espejo Público.

La salud cardiovascular de Trump equivale a la de una persona 14 años más joven | EFE

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Lucía Hernández
Publicado:

El último informe médico divulgado por la Casa Blanca muestra que la salud cardiovascular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven. El documento, firmado por el doctor Sean Barbabella, señala que el mandatario tiene una "edad cardíaca" de 65 años, a pesar de que vaya a cumplir 80 el próximo 14 de junio.

El informe también describe que el estado de salud de Trump es "excelente" y cognitivamente pleno. El chequeo, realizado el pasado 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, refleja una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas.

Moratones de Trump

Respecto a los moratones visibles en las manos de Trump, Barbabella los ha atribuido a una combinación de varios apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un régimen preventivo cardiovascular. Se descarta que sean indicios de un problema médico grave, ya que habían generado especulación en las redes sociales.

Hinchazón en las piernas

La anomalía que ha resaltado en el informe, según el médico presidencial, es una leve hinchazón en las piernas a causa de una insuficiencia venosa crónica, algo común y benigno en personas mayores de 70 años.

El médico personal también comunica que el presidente consiguió una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales, según el informe difundido por la Casa Blanca.

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