Un dron ruso impacta contra un edificio residencial en Rumanía y deja varios heridos

Un dron ruso ha impactado contra un edificio de viviendas en la ciudad de Galați, al este de Rumanía, dejando varios heridos y provocando un incendio. El Gobierno rumano ha confirmado el ataque y asegurando que el dron entró en el espacio aéreo rumano antes de estrellarse. Además ha anunciado que tomará medidas.

Según los informes oficiales, ha ocurrido en la madrugada de este viernes en la que el dron recorrió unos 13 kilómetros dentro del territorio rumano antes de caer sobre el tejado de un bloque de apartamentos. "Fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galați y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El ataque ha dejado dos civiles heridos, causándoles heridas leves, según las autoridades del país. Se trata de una mujer de 53 años que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las piernas, y un niño de catorce con quemaduras en los antebrazos.

Además, alrededor de 70 personas han abandonado el inmueble por precaución, aunque los servicios de emergencia señalaron que "no es necesaria" la evacuación completa del inmueble. El incendio generado tras la explosión ya ha sido controlado, y las autoridades han confirmado que "toda la carga explosiva del dron ha detonado".

Los restos hallados en el lugar apuntan a que se trataría de un dron de ataque ruso tipo Geran-2, también conocido como Shahed-136. El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado su origen y mantiene abierta una investigación para esclarecer todos los detalles del incidente.

Rumanía tomará medidas

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado que ordenarán "medidas proporcionadas en relación con la Federación Rusa". Ha dicho que "la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional".

El jefe del Estado rumano ha reiterado su apoyo a Ucrania, asegurando que su país, como miembro de la OTAN, "no aceptará, de ninguna manera, que la guerra de agresión librada por Rusia contra Ucrania se traslade a sus ciudadanos".

Cerca de la frontera con Ucrania

Este suceso se produce en un contexto de intensificación de ataques rusos cerca de la frontera con Ucrania. Desde el inicio de la invasión, ya se habían registrado incursiones de drones en territorio de la OTAN, especialmente en zonas cercanas al río Danubio. Sin embargo, este caso podría marcar la primera vez que un ataque de este tipo causa daños directos dentro de un país miembro.

Rumanía forma parte de la OTAN y de la Unión Europea, lo que eleva la preocupación internacional ante este tipo de incidentes.

La OTAN preparada

Por su parte, en el caso de que haya que defender el territorio, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha asegurado estar preparada. Su secretario general Mark Rutte ha manifestado a través de 'X', que "el comportamiento de Rusia representa un peligro para todos", recordando que "anoche se demostró una vez más que las consecuencias de su guerra de agresión ilegal no se limitan a la frontera".

Ante este ataque de dron en Rumanía, ha avanzado que la alianza seguirá "reforzando nuestra disuasión y defensa en territorio nacional y continuaremos apoyando a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa".

El ministro de Asuntos Europeos francés, Benjamin Haddad, declaró en la radio francesa RMC que se con este ataque Rusia "ha amenazado la arquitectura de seguridad europea", lo que considera "una amenaza a través de su injerencia". Y ha añadido que "tenemos tropas francesas estacionadas en Rumanía como parte de las operaciones de disuasión de la OTAN, específicamente para demostrar nuestro apoyo a la soberanía de nuestros socios en Europa".

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