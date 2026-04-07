Los astronautas de la Artemis II regresan a la Tierra tras ver la cara oculta de la Luna y batir el récord del Apolo 13

Los astronautas de la misión Artemis II han hecho historia con su aventura lunar y ya han iniciado el viaje de regreso a la Tierra.

La nave espacial Orión ha alcanzado su máximo acercamiento a la Luna y desde ahí, comenzaron un histórico periodo de observación lunar. La misión de la NASA, que no ha alunizado, ha sobrevolado el satélite natural a bordo de Orión incluyendo su cara oculta. Precisamente, la llegada al satélite natural ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna con más intensidad, ha explicado la NASA.

Sin duda, la de hoy ha sido una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecida por el Apolo 13 en 1970, sobrevolar esa cara oculta de la Luna y afrontar una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos tras alcanzar el punto más alejado de la Tierra.

Trump agradece su "valentía" a los cuatro tripulantes de la nave Orión

Esos hitos también los ha celebrado el presidente estadounidense. Donald Trump ha conversado y agradecido su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la Luna.

Tal y como detalló el capitán Victor Glover al mandatario, "rezó una pequeña oración, pero luego seguí grabando". Asimismo, Glover detalló que pasaron el momento sin comunicación muy ocupados porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en ese lado. Trump aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente".

Por otra parte, el comandante Reid Weisman aseguró que han visto "cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo".

Una base de Estados Unidos en la Luna

Pese a los retrasos sufridos por el despegue de Artemis II, que finalmente estaba previsto para febrero después de otros retrasos de unos dos años, la misión ha cumplido la gran mayoría de sus metas hasta ahora, según los directivos de la NASA. Esta misión, con la vista puesta a establecer una presencia permanente en la Luna, apenas ha presentado percances menores como un problema inicial con el retrete, que según la NASA fue solventado y ha podido ser usado por los tripulantes.

Tras lograr un despegue impecable el pasado miércoles 1 de abril desde Cabo Cañaveral y tras completar la misión, los cuatro astronautas ponen rumbo a la Tierra y ya buscan sentar las bases para una base estadounidense en la Luna.

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