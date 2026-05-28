Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por no vigilar la venta de "productos ilegales"

"Es hora de que Temu cumpla con la ley", ha advertido la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, durante el anuncio de la multa impuesta por Bruselas a la Temu. Una sanción que asciende a 200 millones de euros.

La Comisión Europea acusa a la plataforma china de venta online de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no "identificar, analizar ni evaluar diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su plataforma y el perjuicio resultante para los consumidores de la Unión Europea".

La multa se enmarca en una investigación abierta en 2024 que continúa en marcha para examinar otras posibles infracciones graves, como la falta de medidas eficaces para mitigar riesgos o el supuesto diseño adictivo de la plataforma. De confirmarse estas prácticas, Temu podría enfrentarse a nuevas sanciones, según fuentes comunitarias.

Bruselas ha explicado que la cuantía de la multa se ha calculado teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, su gravedad, el número de usuarios afectados en la UE y la duración de los incumplimientos.

¿Nuevas multas?

En este contexto, Virkkunen ha subrayado que los análisis de riesgos exigidos por la DSA a las grandes plataformas digitales "no son meros trámites burocráticos", sino "la base" de la regulación europea.

La compañía dispone ahora de tres meses, hasta el próximo 28 de agosto, para presentar ante la Comisión un plan de acción concreto con el que corregir las irregularidades detectadas. Aunque esta medida no evitará la sanción económica ya impuesta, sí podría evitar nuevas multas en caso de persistir los incumplimientos. Posteriormente, Bruselas contará con un mes para evaluar el plan y para determinar si es suficiente y fijará un calendario para su aplicación.

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