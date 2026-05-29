Francia deroga el “Código Negro” casi dos siglos después de la abolición de la esclavitud

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado por unanimidad, con 254 votos, la derogación oficial del conocido 'Code Noir' o 'Código Negro', un decreto promulgado en 1685 por el rey Luis XIV para regular la esclavitud en las colonias francesas.

La decisión pone fin formalmente a un texto que, aunque sin aplicación práctica desde hace más de un siglo y medio, nunca había sido anulado de manera explícita tras la abolición definitiva de la esclavitud en Francia en 1848.

Contenía 60 artículos que definían el estatus jurídico de las personas esclavizadas, consideradas como bienes muebles, y establecía normas sobre su vida cotidiana, incluyendo castigos físicos, trabajo forzado y restricciones severas a su libertad. También negaba valor legal a su testimonio en los tribunales.

Durante el debate parlamentario, varios diputados destacaron el carácter simbólico de la votación y su importancia en términos de memoria histórica. El diputado de Martinica, Steevy Gustave, intervino visiblemente emocionado, subrayando que ninguna decisión legislativa puede reparar "siglos de vidas destrozadas". Por su parte, el diputado de Guadalupe Max Mathiasin, impulsor de la iniciativa, afirmó que la derogación supone una forma de "honrar a los antepasados y recuperar la humanidad".

El presidente francés, Emmanuel Macron, había señalado previamente que esta legislación “nunca debería haber sobrevivido” a la abolición de la esclavitud, y calificó su persistencia como una forma de silencio institucional sobre el pasado colonial.

Francia fue una de las principales potencias implicadas en el comercio transatlántico de esclavos, con el traslado estimado de alrededor de 1,4 millones de africanos hacia sus colonias, especialmente en el Caribe. Ciudades como Nantes y Burdeos se beneficiaron económicamente de este sistema.

Con esta derogación, vuelve al debate público la cuestión de las posibles reparaciones y el reconocimiento de las desigualdades estructurales derivadas del periodo colonial y esclavista, un tema que continúa generando discusión en la sociedad francesa.

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