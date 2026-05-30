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Irán asegura que controla el estrecho de Ormuz y advierte contra cualquier injerencia militar

Las Fuerzas Armadas iraníes aseguran que los buques deberán transitar por rutas autorizadas y alertan de que cualquier intervención militar extranjera será respondida.

(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: Two warships of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) are sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April...

Irán cifra en 25 los buques que han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas "con permiso" de TeheránEUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Publicado:

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este sábado que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de injerencia militar en esta estratégica vía marítima será respondido por Irán.

"La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad", señaló el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El mando militar iraní subrayó que todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros que atraviesen la zona están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización previa de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

Según el comunicado, el incumplimiento de estas normas podría poner en "grave riesgo" la seguridad de la navegación de los buques que circulen por el estrecho. Además, Irán lanzó una advertencia directa a las fuerzas estadounidenses presentes en la región y aseguró que cualquier embarcación militar que trate de intervenir en la gestión de Ormuz o alterar el tráfico marítimo será considerada un objetivo por sus Fuerzas Armadas.

La advertencia se produce después de que la Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz, publicara la semana pasada un mapa de la zona que considera bajo su "jurisdicción" y de los puntos en los que los buques deben solicitar autorización para navegar.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte energético. Antes del actual conflicto, por esta vía transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial.

Desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, Irán ha bloqueado el paso por Ormuz, mientras que Washington ha respondido con un cerco naval contra buques y puertos iraníes desde mediados de abril.

En un primer momento, Teherán aseguró que exigiría el pago de un peaje por el tránsito en esta vía marítima, aunque posteriormente matizó que no se trataría de un peaje, sino de una compensación por "servicios de navegación" y por medidas destinadas a proteger el medio ambiente.

Mientras tanto, Irán y Estados Unidos han intensificado, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para tratar de poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

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