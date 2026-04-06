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Artemis II

Así es la rutina de los astronautas en la nave Orión para ver la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II

Los cuatro astronautas que viajan en la nave Orion se encuenteran a menos de 100.000 kilómetros de la Luna. Quedan horas para que la misión Artemis II bata el récord de enviar la nave tripulada más lejana a la tierra. En una entrevista para la NBC, los tripulantes cuentan cómo está siendo su rutina.

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Así está siendo la rutina de los astronautas en la nave Orion | Antena 3 Noticias

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Ángela Herrero
Publicado:

La misión Artemis II está a punto de alcanzar uno de sus momentos más trascendentales. Tras seis días de travesía en el espacio, la tripulación ya ha entrado en el dominio gravitatorio de la Luna, en una etapa clave de este histórico viaje.

A bordo de la nave Orion, los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han compartido, en una entrevista para la NBC, su experiencia en condiciones de gravedad 0. Durante estos días, han mostrado cómo es la vida cotidiana en el espacio, desde la alimentación hasta los momentos de ocio.

¿Cómo es la vida en el espacio?

La comida, por ejemplo, se conserva en bolsas especiales adaptadas a la ausencia de gravedad. Uno de los platos que han enseñado ha sido un cóctel de gambas, que, según relata Koch, "está muy rico". La dieta de los astronautas se basa en comida deshidratada que guardan en bolsas metálicas o de plástico. Para poder consumirlas, necesitan rehidratar la comida con agua.

Además de las gambas, entre los platos también hay macarrones con queso. Además han mostrado cómo el agua se transforma en esferas perfectas en gravedad 0, "es divertido jugar con agua en el espacio", confesaba Wiseman.

Con el quinto día de travesía espacio, coincidía el Domingo de Pascua e, incluso en el espacio, han tenido ocasión de celebrarlo. Aseguran que han escondido huevos de Pascua por la nave y han felicitado este día festivo a la Tierra. "Feliz Pascua a todos ahí abajo" deseaba Glover.

Imágenes impactantes

En estos días, los tripulantes han podido ver la Luna desde una posición privilegiada "Pudimos verla entera, la Tierra se está haciendo pequeña y la Luna cada vez más grande". En un hilo de la red social "X", la NASA ha publicado imágenes inéditas de la Luna y la Tierra desde la nave Orion, "estamos viendo perspectivas increíbles", señalan, conscientes de que estas imágenes quedarán para la historia.

Más allá de los logros técnicos, la misión deja un mensaje claro: unidad. "Desde aquí arriba se ve todo como uno. Todos somos humanos, sin importar de dónde vengas o cómo seas", afirma Glover.

En las próximas horas, la tripulación alcanzará otro hito: observar la cara oculta de la Luna, un objetivo que marca un nuevo capítulo en la exploración espacial. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán los seres humanos que más se hayan alejado del planeta.

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