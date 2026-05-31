Detenidas nueve personas por usar medicación y productos de estética ilegales en varias provincias

La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica, bótox, y ha detenido a nueve personas en siete operaciones contra clínicas clandestinas en las provincias de Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Estas personas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal. Hay otras dos personas investigadas. La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que la Guardia Civil localizara diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam. Entre estos encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Productos ilegales en peluquerías

Los productos eran introducidos en territorio nacional sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía un importante riesgo para pacientes y consumidores. Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

Siete operaciones en cuatro provincias

La operación ha llevado a la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional. El balance territorial de las actuaciones se concreta en:

• Bizkaia: cuatro detenidos y dos investigados

• Barcelona: dos detenidos

• Las Palmas: dos detenidos

• Principado de Asturias: un detenido. Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

En Bizkaia se actuó en Bilbao, Basauri, Galdakano y Barakaldo; en la provincia de Barcelona las actuaciones se desarrollaron en L’Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat; en Asturias las investigaciones se extendieron hasta Avilés; por último, en la provincia de Las Palmas las actuaciones tuvieron lugar en Carrizal y Vecindario. Como resultado de los registros practicados se han localizado aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal listas para su utilización y más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos fuera de los canales autorizados. También han sido intervenidos más de 115.000 euros presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante estos tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios.

Riesgos para la salud

Las autoridades sanitarias alertan del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución. La administración de toxina botulínica en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes. La Guardia Civil recuerda la importancia de acudir exclusivamente a centros autorizados y profesionales habilitados para este tipo de tratamientos, así como verificar siempre la procedencia legal y trazabilidad de los productos empleados.

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