Tensión en Ormuz: Washington intercepta por la fuerza un buque comercial rumbo a Irán

Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en Oriente Próximo, han interceptado este sábado un buque comercial que navegaba hacia el territorio iraní, después de que la embarcación desobedeciera repetidas instrucciones para modificar su ruta en el golfo de Omán, una de las zonas marítimas más sensibles del planeta por el tránsito de petróleo y mercancías internacionales.

Más de una veintena de advertencias

Según ha informado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el barco, identificado como Lian Star y registrado bajo bandera de Gambia, ha sido detectado mientras avanzaba en dirección a un puerto iraní, en medio del bloqueo naval que Washington mantiene sobre la región. De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades militares enviaron más de una veintena de advertencias a la tripulación, para que detuviera su trayecto y se desviara de la zona restringida.

El CENTCOM ha asegurado que, "ante la falta de respuesta del mercante, una aeronave estadounidense ejecutó un ataque selectivo con un misil Hellfire, dirigido contra la sala de máquinas del navío". La operación ha dejado inutilizado el sistema de propulsión del barco, impidiendo que continuara su viaje hacia Irán.

Fuentes militares estadounidenses han señalado que el objetivo de la acción era "neutralizar la capacidad de movimiento de la embarcación", y evitar un posible incumplimiento del bloqueo marítimo impuesto en el golfo de Omán. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos entre los miembros de la tripulación.

Este incidente vuelve a elevar la tensión entre Washington y Teherán, una región clave para el comercio energético mundial. El estrecho de Ormuz concentra una parte fundamental del tráfico internacional de petróleo, por lo que cualquier enfrentamiento o restricción marítima, puede tener consecuencias directas en los mercados internacionales, y en el precio del crudo.

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