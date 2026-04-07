VÍDEO | Las insólitas imágenes de la cara oculta de la luna: ¿Son reales?

Los astronautas de la misión Artemis II han hecho historia con su aventura lunar y ya han iniciado el viaje de regreso a la Tierra. La nave espacial Orión ha alcanzado su máximo acercamiento a la Luna y desde ahí, comenzaron un histórico periodo de observación lunar. La misión de la NASA, que no ha alunizado, ha sobrevolado el satélite natural a bordo de Orión incluyendo su cara oculta.

Precisamente, la llegada al satélite natural ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna con más intensidad, ha explicado la agencia.

Las imágenes insólitas de la luna

Sin embargo, recientemente han salido a la luz unas imágenes de la cara oculta de la Luna con tonos vibrantes azules eléctricos, naranjas intensos y matices rojizos que han generado un gran revuelo en redes sociales y medios digitales. Aunque muchos usuarios han interpretado estas fotografías como una representación real del aspecto del satélite, lo cierto es que, si bien las imágenes son auténticas, los colores han sido intensificados digitalmente para mostrar la composición mineral de su superficie.

Foto alterada de la Luna | Ildar Ibatullin

Su autor es el astrofotógrafo aficionado ucraniano Ildar Ibatullin, quien creó la imagen procesando fotografías reales de nuestra Luna para resaltar mejor sus características geológicas. "La idea para la imagen surgió al conocer la misión LOLA de la NASA y ver fotografías en color donde el color indicaba elevaciones o tierras bajas. Decidí crear una fotografía con un relieve exagerado, pero que a la vez mostrara la dependencia del material en la superficie. Con varias de mis imágenes de la Luna con colores realzados, creé un mapa de la superficie lunar. A partir de estos dos mapas, se generó la imagen final. La publiqué en mis redes sociales y también envié una carta, explicando mi trabajo, a los profesores de astrofísica Robert Nemiroff y Jerry Bonnell, responsables de la fotografía astronómica del día de la NASA", declaró el autor en una entrevista.

Foto editada de la Luna | Ildar Ibatullin

Este tipo de procesamiento visual no es nuevo en el ámbito científico. Las agencias espaciales, entre ellas la NASA, utilizan imágenes en falso color para destacar diferencias en los materiales que componen la superficie lunar. Así, los tonos azulados indican la presencia de titanio, mientras que los colores anaranjados o rojizos revelan áreas más ricas en hierro o con menor contenido de estos elementos. A simple vista, la Luna seguiría mostrándose en su característica gama de grises.

Fotografía alterada de la Luna | Ildar Ibatullin

Comprender la distribución de minerales en la superficie lunar no es solo una cuestión científica, sino también estratégica. La identificación de elementos como el titanio o el hierro puede resultar fundamental para futuras misiones tripuladas y posibles asentamientos humanos. En este contexto, las imágenes en falso color se convierten en una herramienta clave para seleccionar zonas de interés, tanto para la investigación como para la exploración.

Además, la misión Artemis II servirá como antesala para futuras expediciones que sí buscarán alunizar nuevamente, algo que no ocurre desde 1972. La información recopilada ahora, tanto mediante imágenes como por sensores avanzados, permitirá diseñar operaciones más seguras y eficientes sobre el terreno.

Foto alterada de la Luna | Ildar Ibatullin

Así, lejos de ser una simple curiosidad visual, las llamativas imágenes de la Luna forman parte de un esfuerzo científico más amplio que cobra especial relevancia en plena cuenta atrás para el regreso del ser humano al entorno lunar.

Las imágenes oficiales

Hasta el momento, algunas de las fotografías oficiales de la misión Artemis II de la NASA publicadas por la agencia espacial en su página web son las siguientes:

Fotografía de la misión Artemis II | NASA

Fotografía de la misión Artemis II | NASA

Fotografía de la misión Artemis II | NASA

Fotografía de la misión Artemis II | NASA

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