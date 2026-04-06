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Misión espacial

El Artemis II se prepara para un momento histórico: llegará a la cara oculta de la Luna tras 50 años

La nave Orión se adentra en la cara oculta de la Luna y batirá el récord del Apolo 13 como el viaje más lejano de la historia humana.

La Artemis II en su viaje a la Luna EUROPA PRESS 02/04/2026

Artemis | EUROPAPRESS

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La misión Artemis está a punto de escribir una nueva página en la historia espacial. En unas horas, los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión se acercarán a la cara oculta de la Luna y estarán completamente incomunicados con el centro de seguimiento de la NASA en Houston durante unos 40 minutos.

Según explican los técnicos, esto es normal ya que la nave pasa por detrás del satélite. Durante ese tiempo, los astronautas estarán completamente solos. Será a las 20:45 hora española, cuando las antenas de Orión apuntarán directamente a la superficie lunar. Poco después, se espera que la misión bata el récord de distancia marcado por el Apolo 13 en 1970. Si todo sale como está previsto, los tripulantes del Artemis serán los seres humanos que más lejos han llegado de la Tierra.

Para Eduardo García, uno de los ingenieros españoles que participa desde Houston en la misión., lo que va a ocurrir este lunes le "hace sentir como un niño pequeños otra vez": "Pasaremos esos minutos sin contacto pensando en lo que significa ver la cara oculta de la Luna. Estamos viendo perspectivas increíbles de la Tierra por la ventana".

Tras ese momento, la nave iniciará la trayectoria de retorno libre hacia la Tierra. Aunque se trata de un vuelo de prueba, los científicos aseguran que todo marcha a la perfección. "Vamos a hacer una pequeña corrección en la ruta para colocarnos en el camino preciso y circunvalar la Luna", explica .

Y es que más allá de los datos técnicos, esta misión "será una ocasión muy bonita para toda la humanidad, porque veremos la Tierra elevarse sobre el horizonte lunar sabiendo que detrás de esa cámara hay ojos humanos que lo observan por primera vez en más de 50 años", concluye el ingeniero español.

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