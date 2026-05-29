La Casa Blanca publica una web que compara a inmigrantes con extraterrestres y muestra datos de detenciones

La Casa Blanca ha lanzado una nueva página web centrada en la inmigración irregular en Estados Unidos (EE.UU.) donde se utilizan referencias relacionadas con extraterrestres y ovnis. La iniciativa incluye mensajes en los que se describe a los inmigrantes indocumentados como personas que "no son de este mundo".

La última publicación difundida por la Administración muestra a un hombre cruzando la frontera de Estados Unidos con la ayuda de un ovni antes de entrar en el país. El contenido forma parte de una campaña oficial con la que el Gobierno estadounidense busca reforzar su discurso contra la inmigración irregular.

La publicación viene acompañada de un mensaje: "Durante 60 años, el Gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal".

"El extraterrestre está en buenas manos"

Además, la web anima a los ciudadanos a denunciar la presencia de inmigrantes indocumentados y utiliza expresiones vinculadas al mundo alienígena para referirse a ellos: "Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos". La campaña ha generado reacciones y críticas en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Dentro de la página web, también aparece un contador con la cifra de los 3.130.000 "encuentros" entre las autoridades migratorias del ICE y los extranjeros en situación irregular en EE.UU., acompañado del mensaje de que "estos 'aliens' son los millones de ilegales que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad".

"El presidente Trumpfue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación", es otro de los mensajes que aparecen en el portal.

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