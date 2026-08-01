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Feijóo asegura que esta crisis migratoria se produce por "las decisiones fallidas del Gobierno": "Es una vergüenza"

El presidente del PP admite que Ceuta y Melilla serán prioridades estratégicas en su gobierno.

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Feijóo asegura que esta crisis migratoria se produce por "las decisiones fallidas del Gobierno": "Es una vergüenza" | Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido a raíz de la crisis migratoria vivida estos días en Ceuta.

El líder del PP quiere trasladar todo el apoyo al pueblo ceutí, y ha exclamado que "es una vergüenza que ciudadanos teman por su integridad, es una vergüenza que miles de familias se sientan desamparadas en su país".

También ha comentado que Ceuta y Melilla serán prioridades estratégicas en su gobierno. Y ha ensalzado la labor y solidaridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, las Fuerzas Armadas, servicios de Emergencias y voluntarios, que están trabajando desbordados con una "presión insoportable".

Son estos efectivos que "con medios insuficientes están haciéndole frente a una crisis", ha admitido y ha continuado expresando que estos equipos han tenido que gestionar "a más de 60.000 personas que han entrado en una ciudad cuyo censo no supera los 85.000".

El Gobierno debe esclarecer "qué ha fallado"

Núñez Feijóo relaciona esta crisis con las "decisiones fallidas del Gobierno", y ha asegurado que lo que estamos viviendo es "un relato del triple fracaso: política migratoria, política de seguridad y política exterior".

Ha afirmado que "el responsable es el Gobierno" dando al mundo una imagen lamentable, y tiene que asumir sus consecuencias. Por eso mismo, Feijóo reitera que "España tramitará ya mismo la reforma de ley de extranjería" para cerrar cualquier duda sobre ese tema.

También ha declarado que "toda buena relación entre Estados exige reciprocidad, transparencia y buena fe" y la colaboración debe ser permanente, leal y eficaz añadiendo que el Gobierno debe esclarecer "qué ha fallado" y exigir a Marruecos una relación basada en el "respeto mutuo".

"España no debe aislarse"

Además, el líder del Partido Popular ha explicado que "España no se puede enfrentar a una crisis enfrentándose a quienes dentro de la Unión Europea reclaman una política más unida y más firme".

Asimismo, ha señalado que está en contacto con los líderes europeos y por ello afirma que "España no debe aislarse de la unión, y mucho menos boicotearla".

Feijóo ha explicado que en este mes de julio hemos visto a nuestro país apagado, calcinado e invadido, por esto mismo "en Ceuta hemos visto una respuesta tardía e insuficiente", esto nos transmite una imagen preocupante como "un Estado que pierde eficacia" y no puede normalizarse en ninguna parte de España.

Ha hecho un último apunte afirmando que "cuando se defiende Ceuta, se defiende España y se defiende la Unión Europea". Y por ello, asegura de manera tajante que "España va a volver ser una población respetada en el mundo".

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