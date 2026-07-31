¿Qué supone el cierre del espacio Schengen?

Tras la petición del Gobierno de Italia de que suspenda el acuerdo de libre circulación Schengen de la Unión Europea con España por la crisis migratoria en Ceuta, su decisión ha intensificado la tensión diplomática en la Unión Europea.

La propuesta inicial de Giorgia Meloni ha encontrado el respaldo de Finlandia y ha preocupado a los Países Bajos, que ha exigido un refuerzo de la protección en el norte de África.

Poco después del anuncio, fuentes gubernamentales italianas han matizado el alcance de la medida asegurando que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea.

Se trata de una suspensión temporal de su aplicación, y dependiendo de la amenaza, su duración puede variar entre tres y seis meses. Sin embargo, si esta medida es urgente, el periodo inicial sería de un mes pudiendo ampliarse hasta un máximo de tres meses.

Legalmente, un país no puede expulsar ni suspender de forma unilateral a otro del espacio Schengen. Aunque cuando dos países no comparten frontera terrestre, sí que un Estado miembro puede suspender la aplicación Schengen a través de controles en las fronteras aéreas y marítimas.

El mecanismo legal para hacerlo se basa en el restablecimiento temporal de los controles fronterizos acorde al Código de Fronteras Schengen. Esto permite a los gobiernos reintroducir controles cuando detectan una amenaza grave para la seguridad o flujos migratorios no autorizados.

Esta medida puede aplicarse mediante controles en aeropuertos y puertos, ya que al no existir paso terrestre entre determinados países, obligan a las compañías de los vuelos o barcos procedentes del otro país a realizar controles sistemáticos a todos los pasajeros, ya sea a su llegada o salida.

¿Qué es el espacio Schengen?

Es la mayor zona de libre circulación del mundo creado en 1985, cuando comenzó como un proyecto intergubernamental entre Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

Esto establece que los países miembros no efectúen controles en sus fronteras interiores, salvo en caso de amenazas específicas, y que lleven a cabo controles en sus fronteras exteriores conforme a criterios definidos.

Los países que forman parte

El espacio Schengen abarca más de 4 millones de kilómetros cuadrados, con una población de casi 420 millones de personas incluyendo 29 países, 25 Estados de la Unión Europea, excepto Chipre e Irlanda, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Desde el 1 de enero de 2025, Bulgaria y Rumanía también forman parte de Schengen tras la suspensión de los controles en sus fronteras terrestres interiores.