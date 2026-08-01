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Al menos nueve muertos y 30 heridos que deja un ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos

El presidente ucraniano ha señalado que el objetivo principal para atacar era Kiev.

Zonas destrozadas en Kiev

Al menos nueve muertos y 30 heridos que deja un ataque ruso contra Ucrania con misiles balísticos | EFE

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Ruth Galvez
Publicado:

Durante la madrugada de este sábado ha habido un ataque de Rusia a Kiev por las Fuerzas Armadas, dejando la muerte de nueve personas y otras 30 heridos, entre ellas se encuentran cuatro niños. De estos heridos, 17 están hospitalizados “y los médicos les están ofreciendo toda la asistencia necesaria”.

Volodimir Zelenski, el presidente ucraniano, ha detallado que los ataques han afectado a siete distritos de la capital, dañando la infraestructura civil e incluso la Embajada de Lituania. El gobierno regional ha informado a través de sus redes sociales que "nueve vecinos de Kiev han fallecido".

Por su parte, Zelenski ha denunciado en sus redes sociales que "los rusos atacaron edificios residenciales comunes". El líder ucraniano ha registrado en 185 los drones y en 35 los misiles, de los cuales 27 son balísticos, lanzados por las fuerzas rusas durante esta pasada madrugada.

El presidente ucraniano ha señalado que "el objetivo principal para atacar era Kiev, pero atacaron las regiones de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava".

Zelenski no ha dejado pasar la oportunidad de denunciar las carencias del arsenal ucraniano para hacer frente a este tipo de ataques, y ha lamentado que al no tener proyectiles Patriot para equipar las defensas aéreas, y solo han podido derribar uno de los misiles balísticos empleados en las últimas horas por Rusia.

"Es precisamente esta escasez de interceptores de misiles balísticos lo que anima a Rusia a lanzar este tipo ataques contra la vida. Es fundamental que nuestros socios comprendan que estos medios se necesitan no en almacenes para posibles escenarios, sino aquí y ahora, para contener y detener la guerra rusa en Ucrania", ha exclamado a raíz de los hechos de los últimos meses.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que los ataques de la última noche sobre Kiev han ido dirigidos hacia instalaciones en las que se fabrican componentes para misiles y armamento ucraniano.

Estamos hablando de dos plantas de ensamblaje y componentes de la industria electrónica estatal, que produce unidades y componentes electrónicos básicos para la producción de misiles guiados Neptune-MD, misiles operacionales-tácticos FP-7, FP-9 y Grom-2, y que también desarrolla sistemas de navegación para drones de largo alcance.

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