Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Reabren la frontera de Melilla tras 36 horas cerrada por la crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta deja este sábado un balance de al menos 67 personas fallecidas, mientras la situación empieza a estabilizarse en la frontera. La mayoría de los migrantes que cruzaron a la ciudad autónoma ya ha regresado a Marruecos, y el Gobierno español cifra en unas 48.300 las devoluciones efectuadas hasta el momento.

Las autoridades marroquíes han iniciado además una respuesta policial con la detención de 70 personas, acusadas de participar en los altercados violentos registrados en la zona fronteriza durante los últimos días.

Pese a la mejora de la situación en Ceuta, la presión migratoria continúa en Melilla, donde durante la pasada madrugada al menos una quincena de personas han conseguido entrar de forma irregular y la frontera permanece cerrada.

En el plano político, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse este sábado a Ceuta para conocer de primera mano la evolución de una crisis que sigue marcando la actualidad.

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