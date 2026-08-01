CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Reabren la frontera de Melilla tras 36 horas cerrada por la crisis migratoria
La presión en la frontera de Ceuta obliga a reforzar la seguridad mientras al menos 67 personas han muerto intentando llegar a nado.
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La crisis migratoria en Ceuta deja este sábado un balance de al menos 67 personas fallecidas, mientras la situación empieza a estabilizarse en la frontera. La mayoría de los migrantes que cruzaron a la ciudad autónoma ya ha regresado a Marruecos, y el Gobierno español cifra en unas 48.300 las devoluciones efectuadas hasta el momento.
Las autoridades marroquíes han iniciado además una respuesta policial con la detención de 70 personas, acusadas de participar en los altercados violentos registrados en la zona fronteriza durante los últimos días.
Pese a la mejora de la situación en Ceuta, la presión migratoria continúa en Melilla, donde durante la pasada madrugada al menos una quincena de personas han conseguido entrar de forma irregular y la frontera permanece cerrada.
En el plano político, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse este sábado a Ceuta para conocer de primera mano la evolución de una crisis que sigue marcando la actualidad.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Sin relación con la regularización
El proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos: exige acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud. Quien cruzó el 30 de julio de 2026 queda excluido por definición.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Retornos rápidos
De las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente, más de 48.000, es decir, prácticamente en su totalidad, ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | El número de muertos en la entrada masiva a Ceuta asciende a 67 personas
La Guardia Civil ha recuperado desde la tarde de ayer diez nuevos cadáveres de personas migrantes que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves. Ya son 67 los fallecidos por causa del episodio que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.
El instituto armado ha intensificado los trabajos de búsqueda de cuerpos sin vida en el mar después de que, con ayuda del Ejército y las autoridades marroquíes, hayan conseguido frenar el goteo de entradas irregulares desde el país vecino.
Los agentes del Servicio Marítimo continúan a las 9.30 horas de este sábado peinando la zona con el objetivo de localizar a todas las víctimas de la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Ningún traslado a la península
Ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Sin derecho de circulación
Entrar irregularmente en Ceuta no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Doble filtro
España aplica así un doble filtro: uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, a la salida hacia la Península, para que una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen. Está previsto desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Control a la salida
Ceuta y Melilla son territorio Schengen, pero tienen un régimen específico, único en Europa: el control Schengen está también a la salida, por vía marítima o aérea, que son las dos únicas vías existentes. Por tanto, nadie viaja de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto. Además, navieras y aerolíneas están obligadas a verificar los documentos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Comienza la instalación de barreras de contención: habrían vuelto 69.500 migrantes
Según informa el Gobierno, a las 07:50 horas ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en la ciudad autónoma de Ceuta. El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.
Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada. Un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Feijóo estará en Ceuta
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse este sábado a Ceuta para conocer de primera mano la evolución de una crisis que sigue marcando la actualidad.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | La UE convoca una reunión extraordinaria por la crisis migratoria de Ceuta
Los embajadores de los países de la Unión Europea se reunirán el próximo lunes para analizar la crisis migratoria de Ceuta y coordinar una respuesta conjunta. Además, este sábado se celebrará un encuentro técnico para evaluar la evolución de la situación, el apoyo a España y la cooperación con Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Trump pone la "catástrofe" de Ceuta como ejemplo del futuro de EEUU
Donald Trump ha hecho alusión a la crisis migratoria de Ceuta, poniéndolo como ejemplo del futuro que a su juicio le espera a EEUU si el Partido Demócrata gana las próximas elecciones.
"Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas. Y exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos", ha avisado el jefe de la Casa Blanca.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Marruecos detiene a 70 personas
Marruecos empieza a responder a la crisis migratoria, y detiene a 70 personas por su presunta implicación en los incidentes violentos registrados tras el cruce irregular de miles de personas hacia Ceuta, una crisis que se ha cobrado al menos 57 víctimas mortales.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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