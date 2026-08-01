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Un hombre mata a cuchilladas a tres compañeros de trabajo y luego se suicida

Según testigos, fruto de una crisis emocional, un hombre ha matado a cuchilladas a sus tres compañeros de trabajo en Brasil. Poco después se ha quitado la vida en la celda donde estaba recluido.

Imagen de archivo de un coche de policía en Brasil

Imagen de archivo de un coche de policía en Brasil Getty Images

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre ha matado este sábado a cuchilladas a sus tres compañeros de trabajo en una planta de la empresa Bombril, ubicada en São Bernardo do Campo, uno de los polos industriales más importantes de Brasil en el estado de São Paulo, según han informado fuentes oficiales.

Momentos después del triple crimen, el agresor, un contratista de la empresa, se quitó la vida en la celda donde estaba recluido tras ser detenido por las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública regional aclaró que el hombre estaba en su día de descanso y cuando llegó al lugar de trabajo en la madrugada del sábado, atacó a sus compañeros.

El ataque se produjo tras una crisis emocional

Las víctimas son un inspector de 39 años, un supervisor de 44 y un operador de montacargas de 54 años. Según testigos de los hechos señalados por las autoridades, los hechos ocurrieron tras una crisis emocional.

El hombre que fue reducido por otros empleados de la planta y posteriormente detenido y trasladado a una de las comisarías de la ciudad, donde se suicidó en la celda donde estaba recluido. Ahora, las autoridades investigan las circunstancias de su muerte bajo custodia.

La compañía Bombril emitió un comunicado en el que repudió los hechos y expresó solidaridad con las familias de las víctimas, asegurando que colabora con las autoridades y brinda asistencia a los afectados.

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