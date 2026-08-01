Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Extremadura

El incendio forestal, en la provincia de Badajoz, ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por afección a las carreteras, y ha provocado que un camión arda en la Autovía de la Plata (A-66), habiendo desalojado los municipios cacereños de Grimaldo y Casas de Millán, debido a la proximidad de las llamas, como ha informado el Plan Infoex y la Guardia Civil.

En estas localidades hay 800 evacuados: 650 en Casas de Millán y 150 en Grimaldo, donde los vecinos se alojarán en el pabellón municipal de Cañaveral.

Por ello, en la mañana de este sábado, el incendio ocurrido en el municipio de Granja de Torrehermosa, ha provocado que el conductor de un camión de bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz sufra quemaduras de segundo grado.

El suceso se ha producido a las siete de la mañana cuando el fuego ha alcanzado al vehículo, según ha informado a EFE fuentes del CEPEI. De momento, no se tiene constancia de que el camión haya sufrido algún problema, sin embargo, debido a un cambio repentino del aire los compañeros han podido abandonar el vehículo, pero al conductor no le ha dado tiempo, han explicado las fuentes.

A pesar de que el bombero, de origen gaditano, ha sido atendido en el Hospital de Llerena habiéndole dado el alta, después ha sido trasladado a la unidad de quemados de el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

El vehículo ha ardido a la altura del kilómetro 505 de la vía, sentido norte, a la altura de la localidad de Casas de Millán. Los medios de extinción que participan son 18 medios aéreos, entre ellos siete aviones y once helicópteros, también están sobre el terreno cuatro unidades de bomberos forestales terrestres más dos helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y un vehículo de maquinaria pesada.

El operativo está formado por medios del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja. Según la Guardia Civil, el fuego originado en el vehículo pesado "se ha propagado a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía".