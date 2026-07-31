Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Ley de Nietos

"Es una reparación histórica", la lucha de los bisnietos y tataranietos por conseguir la nacionalidad española

La historia de Luis Lucio, emigrado a Venezuela a finales del siglo XIX, se repite en cientos de descendientes que, como su bisabuelo, Freddy Mena, buscan regularizar su situación. La decisión final vuelve a estar en manos de los consulados tras meses de demoras.

Entrevista a Freddy Mena, bisnieto venezolano y María Gabriela Aguilar, Directora General de AMS Abogados.

Entrevista a Freddy Mena, bisnieto venezolano y María Gabriela Aguilar, Directora General de AMS Abogados | Antena 3 Noticias

Publicidad

María Lafalla
Publicado:

La historia familiar comenzó hace más de un siglo. Luis Lucio nació en Tenerife en 1881 y, años más tarde, emigró a Venezuela siendo apenas un niño doce años. Casi 150 años después, su bisnieto, Freddy Mena, busca recuperar el vínculo legal con la tierra de su antepasado solicitando la nacionalidad española a través de su madre. El objetivo actual de la familia es que ella obtenga primero la ciudadanía para que, posteriormente, puedan adquirirla sus hijos.

El de la familia de Luis Lucio no es el único caso. Aunque la conocida como Ley de Nietos no contempla explícitamente a los bisnietos en su texto inicial, se han ido abriendo vías legales. Según explica María Gabriela Aguilar, Directora General de AMS Abogados, se hicieron interpretaciones posteriores que, en principio, quedaron a criterio de cada consulado.

Esto significa que la decisión final recae directamente en la sede consular española correspondiente. En este sentido, bisnietos y tataranietos cubanos ya han empezado a recibir respuesta, y la contestación ha sido favorable: se les reconoce la nacionalidad española. Al ser considerados además españoles de origen, este derecho pasará directamente a sus hijos, tanto menores como mayores de edad, un matiz que los expertos consideran fundamental.

El gran problema al que se enfrentan los solicitantes son las demoras burocráticas. En sedes con un alto volumen de expedientes, como Caracas o La Habana, se ha tardado hasta dos años en contestar, mientras que en Estados Unidos casi ningún consulado ha respondido a tiempo. Aun así, los afectados coinciden en que la espera merece la pena para lograr lo que consideran, ante todo, una reparación histórica.

Muere un adolescente de 17 años tras ser disparado por la policía

Policía Texas

Publicidad

Mundo

Entrevista a Freddy Mena, bisnieto venezolano y María Gabriela Aguilar, Directora General de AMS Abogados.

"Es una reparación histórica", la lucha de los bisnietos y tataranietos por conseguir la nacionalidad española

Imagen de un grupo de migrantes llegando a Ceuta

'Haraga Ceuta': el movimiento en redes que prepara a los jóvenes marroquíes para llegar a Ceuta

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune

Al menos 20 muertos y 38 heridos en un accidente de autobús en Argelia: "Se espera que el número de víctimas aumente"

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen
Crisis Diplomática

Úrsula von der Leyen ve "inaceptables" las imágenes de Ceuta y pide frenar las llegadas "de inmediato"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni
Crisis diplomática

Italia se plantea cerrar el espacio Schengen con España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta

Ángel Víctor Torres
crisis migratoria

El Gobierno asegura que se devolverá a los migrantes que han entrado en Ceuta "respetando el derecho internacional"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que la colaboración con Marruecos está siendo "cerrada" para gestionar la crisis y facilitar el retorno de los desplazados.

La cónsul de Marruecos en Canarias se despide en la celebración del 27º aniversario de la llegada al torno de Mohamed VI
MARRUECOS

La cónsul de Marruecos en Canarias se despide en la celebración del 27º aniversario de la llegada al torno de Mohamed VI

"Hoy es un día complicado y esperamos de las autoridades marroquíes, como han expresado públicamente el compromiso de ayudar a volver a la normalidad en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta", afirmaba el delegado del Gobierno en Canarias.

Ataque de EEUU a Irán

Estados Unidos recrudece su ofensiva contra Irán mientras Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás

Adriana García, influencer.

Muere la influencer Adriana García tras presuntas complicaciones en una operación estética

Ambulancia de la media luna egipto (archivo)

Una mujer atropella a 15 personas al confundir el freno con el acelerador mientras aprendía a conducir

Publicidad