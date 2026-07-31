Al menos 20 muertos y 38 heridos en un accidente de autobús en Argelia: "Se espera que el número de víctimas aumente"

Al menos 20 personas han muerto y otras 38 han resultado heridas este viernes tras volcar un autobús de pasajeros y acabar cayendo por una pendiente en la provincia argelina de Béchar, en el este de Argelia. Las autoridades han advertido de que el balance es todavía provisional y no descartan que el número de víctimas aumente, ya que las labores de rescate continúan.

"Se espera que el número de víctimas aumente"

Según informó la Dirección General de Protección Civil de Argelia, el accidente se produjo en una carretera local cuando el vehículo perdió el control, volcó y dio varias vueltas de campana antes de detenerse en una ladera. Los equipos de emergencia permanecen trabajando en la zona para localizar y rescatar a posibles víctimas atrapadas entre los restos del autobús. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Protección Civil señaló que "se espera que el número de víctimas aumente" una vez concluya la operación de rescate y se consiga extraer a todas las personas que permanecen en el interior del vehículo.

Se desconoce el número de pasajeros

Por el momento, las autoridades no han precisado cuántos pasajeros viajaban en el autobús. El vehículo había empezado su viaje desde la provincia de Sétif, situada en el centro del país y a más de mil kilómetros del lugar del siniestro. Los heridos están siendo evacuados a distintos hospitales y centros médicos cercanos en función de la gravedad de sus lesiones, mientras que los fallecidos han sido trasladados al depósito de cadáveres para su identificación antes de ser entregados a sus familiares.

El accidente más grave del año

Sin embargo, este siniestro es el más grave registrado en el país durante el último año. El precedente más cercano ocurrió en agosto de 2025, cuando otro accidente de autobús dejó 18 fallecidos. La Dirección General de Protección Civil ha reforzado el dispositivo de emergencia con la llegada de nuevos efectivos y vehículos especializados para acelerar las tareas de rescate y reducir el tiempo de intervención, una actuación que considera clave para atender a los supervivientes.

Una renovación que no ha evitado el siniestro

Ante la elevada siniestralidad, el Gobierno argelino puso en marcha el pasado septiembre un plan para renovar parte de la flota nacional de autobuses. El Ejecutivo reconoció entonces que una gran parte de estos vehículos supera los 30 años de antigüedad, una circunstancia que incrementa el riesgo de accidentes por posibles fallos mecánicos y problemas de seguridad. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras continúan las labores de rescate y asistencia a las víctimas.