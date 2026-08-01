Muere una trabajadora de 22 años en Toledo tras quedarse atrapada en la máquina de una lavandería

Esta mañana ha fallecido una trabajadora, de 22 años, tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles, en Toledo.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 7:25 horas de este sábado en una lavandería ubicada en el Camino Canteras, como ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EFE.

Al lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de Illescas, la UVI y los agentes de la Guardia Civil.

Debido al difícil acceso para liberar a la joven, los bomberos han sido los que han rescatado a la trabajadora de la máquina.

Finalmente, la UVI que se trasladó a la lavandería solo pudo certificar que la chica había fallecido.