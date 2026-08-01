Toledo
Muere una trabajadora de 22 años en Toledo tras quedarse atrapada en la máquina de una lavandería
La UVI se trasladó al lugar del accidente y solo pudieron certificar que la joven había fallecido.
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Esta mañana ha fallecido una trabajadora, de 22 años, tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles, en Toledo.
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 7:25 horas de este sábado en una lavandería ubicada en el Camino Canteras, como ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EFE.
Al lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de Illescas, la UVI y los agentes de la Guardia Civil.
Debido al difícil acceso para liberar a la joven, los bomberos han sido los que han rescatado a la trabajadora de la máquina.
Finalmente, la UVI que se trasladó a la lavandería solo pudo certificar que la chica había fallecido.
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