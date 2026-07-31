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'Haraga Ceuta': el movimiento en redes que prepara a los jóvenes marroquíes para llegar a Ceuta

Las redes sociales son los principales canales utilizados por quienes planean acceder de forma irregular a la ciudad autónoma. Utilizan grupos públicos de Facebook o canales de WhatsApp para intercambiar información sobre rutas, condiciones meteorológicas o vigilancia policial.

Imagen de un grupo de migrantes llegando a Ceuta

'Haraga Ceuta': el movimiento en redes que prepara a los jóvenes marroquíes para llegar a Ceuta | EFE

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Aya Fares
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Antes de emprender el viaje hacia Ceuta, muchos jóvenes marroquíes organizan el intento a través de las redes sociales. Plataformas como Facebook, TikTok, Instagram o WhatsApp se han convertido en espacios donde comparten información sobre rutas, el estado del mar, la vigilancia policial o el material que utilizan para cruzar a nado.

Capturas de Google Maps para calcular la distancia entre la costa marroquí y la playa del Tarajal

Uno de los principales puntos de encuentro es el grupo público de Facebook 'Haraga Ceuta', que supera los 20.000 miembros. En él, se publican a diario consultas, fotografías y vídeos relacionados con los intentos de entrada irregular. Entre los contenidos se encuentran las capturas de Google Maps para calcular la distancia entre distintos puntos de la costa marroquí y la playa del Tarajal, además de preguntas sobre cuál es el recorrido más corto o cuánto tiempo puede durar la travesía.

Las redes también sirven para intercambiar y vender equipamiento. En el mismo grupo aparecen anuncios de aletas de buceo, mientras que en TikTok numerosos vídeos muestran a jóvenes equipados con trajes de neopreno, gafas de natación o bolsas estancas para proteger sus pertenencias durante el recorrido.

Además de compartir consejos, algunas cuentas difunden fechas concretas para reunir a centenares de personas en la frontera. Mensajes con referencias como "Fnideq", cuya traducción es Castillejos, o "15-9" circularon antes de varios intentos masivos de entrada registrados en Ceuta.

La preparación continúa sobre el terreno. Muchos jóvenes se desplazan desde ciudades como Casablanca, Rabat, Fez o Marrakech hasta Castillejos (Fnideq), junto a la frontera con Ceuta, donde esperan el mejor momento para cruzar. Las condiciones meteorológicas, como el estado del mar, el viento o la niebla, también son analizadas en redes sociales.

Mientras tanto, Marruecos ha reforzado los controles en carreteras, estaciones y playas próximas a Ceuta para impedir la llegada de personas a la frontera. Paralelamente, la Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un dispositivo reforzado en el perímetro terrestre y marítimo ante el incremento de los intentos de entrada irregular.

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