VIDEO | Varios conductores intentan rescatar a los pasajeros de una avioneta en llamas tras estrellarse en la carretera

A última hora del martes, un avión privado con seis personas a bordo se ha estrellado en una autopista de Texas, Estados Unidos. El accidente ha dejado un muerto y cuatro heridos. El vehículo aéreo se estrelló en la carretera Loop 20, cerca de la frontera de México.

Tras el impactó, que provocó que el avión privado se incendiase, algunos de los conductores que circulaban por la autopista abandonaron sus vehículos para intentar romper la ventana de la cabina y liberar a los pasajeros.

Dos de ellos utilizaron un mazo y una pala con el objetivo de golpear el crista e intentar mantener abierta la puerta del avión. José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. Baeza confirmó que una persona a bordo de la aeronave falleció en el accidente y que otra, que viajaba en un automóvil impactado por el avión, fue trasladada a un hospital en condición estable.

Cuando los equipos de rescate llegaron, el humo salía a borbotones dela aeronave. Un bombero usó una pequeña escalera para entrar y rescatar al pasajero restante, mientras otros lanzaban agua con una manguera hacia los restos. Baeza ha informado que cinco agentes fueron atendidos por inhalación de humo.

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