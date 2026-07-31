Úrsula von der Leyen ve "inaceptables" las imágenes de Ceuta y pide frenar las llegadas "de inmediato"

Este viernes, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha tildado de "inaceptables" las imágenes de la crisis migratoria en Ceuta y ha reivindicado de "frenar de inmediato los cruces peligrosos" a la ciudad, después de que 49.000 personas cruzaran de forma irregular a Ceuta, como indican las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea en un mensaje a través de sus redes sociales, en el que ha insistido en que las redes de tráfico de personas deben ser desmanteladas y los retornos llevarse a cabo "con rapidez", como permiten las normas europeas.

De esta manera, von der Leyen ha indicado que el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, está trabajando "estrechamente" con las autoridades españolas y está preparado para desplazarse a las zonas más afectadas, en el que coordinará apoyo operativo adicional para España, también a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Por su parte, ha destacado que la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, mantiene contactos con su homólogo marroquí y se ha mostrado convencida de que la "estrecha asociación" entre la Unión Europea y Marruecos contribuirá a obtener "resultados concretos".

Estas declaraciones llegan días después de que Bruselas ofreciera, este jueves, reforzar el apoyo financiero, técnico y operativo a España y reclamara a las autoridades marroquíes que realizaran "todos los esfuerzos necesarios" y adoptaran "medidas inmediatas" para impedir "estas peligrosas travesías".

La petición de otros líderes políticos

Marine Le Pen, la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, ha acusado al Gobierno de España de "alentar la entrada masiva de migrantes" en el territorio español y ha pedido reforzar los controles en Francia. "Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras", ha garantizado Le Pen.

De este modo, la política francesa ha afirmado que Francia apostará por "detener esta locura reservando la libre circulación del espacio Schengen a los nacionales de la Unión Europa", como ha señalado en un comunicado a través de sus redes sociales.

Jordan Bardella, el presidente del partido, también ha denunciado que la población de Ceuta haya aumentado "un 60% tras la entrada de 49.000 migrantes indocumentados que violaron las fronteras de España".

"Se trata de un aumento sin precedentes. Ceuta representa el futuro de Europa si no abandonamos nuestra ingenua visión de la migración. Ante esta emergencia, la Unión Europea debe suspender inmediatamente a España del espacio Schengen: los ciudadanos europeos no pueden ser víctimas colaterales de las políticas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez", ha asegurado.