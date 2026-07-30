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Muere la influencer Adriana García tras presuntas complicaciones en una operación estética

La influencer mexicana Adriana García ha muerto a los 30 años tras sufrir unas presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética. La Fiscalía General de Sinaloa investiga las circunstancias de la muerte.

Adriana García, influencer.

Adriana García, influencer. Instagram: @_adrianaggc

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Anna Martín
Publicado:

La comunidad digital mexicana, conmocionada tras conocer la muerte de la influencer Adriana García. Originaria de Culiacán (Sinaloa), García falleció el pasado martes 21 de julio a los 30 años tras sufrir complicaciones derivadas de una presunta cirugía estética.

Por el momento, no se ha determinado la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a posibles complicaciones tras una intervención quirúrgica en una clínica estética de Sinaloa. De hecho, la Fiscalía General de Sinaloa ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según han recogido medios locales.

¿Negligencia médica?

Mientras tanto, en redes sociales se especula con una posible negligencia médica. No obstante, medios como El Sol de Sinaloa han informado de que la clínica estética implicada, cuyo nombre no ha trascendido, fue sometida recientemente a inspecciones por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) y que, en ese sentido, cumpliría "sistemáticamente con todos los requisitos sanitarios".

La primera entidad en dar a conocer la noticia de la muerte fue una empresa especializada en artículos deportivos con la que colaboraba la creadora de contenido. Lo hizo a través de un comunicado publicado en Instagram, en el que destacaba su "calidad humana", su "dedicación" y los momentos compartidos junto a ella como "integrante" de esa familia corporativa. "Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros", expresó la compañía, trasladando sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

García contaba con una comunidad de más de 50.000 seguidores entre TikTok e Instagram, donde compartía su día a día junto a su hija de seis años y su pareja, además de publicar contenido relacionado con la moda y la belleza.

Desde que se conoció la noticia, sus perfiles en redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y despedida por parte de sus seguidores.

Sus familiares, por su parte, compartieron posteriormente un comunicado en el que le daban el último adiós y aclaraban que su fallecimiento se debió a "algo de salud". "Siempre vivirás en nuestros corazones, en cada recuerdo y en el inmenso amor que nos dejaste", expresaron, poniendo de manifiesto el profundo dolor que ha dejado su pérdida.

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