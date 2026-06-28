Al menos 14 muertos tras estrellarse una avioneta en el este de Francia

Un total de 14 personas han muerto este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para practicar paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, según han informado las autoridades.

El siniestro se ha producido hacia las 11.00 horas, cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con una zona comercial. La aeronave, un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey, se ha estrellado por causas que por el momento se desconocen.

La prefectura de Meurthe y Mosela ha confirmado en redes sociales que el accidente ha involucrado a un avión civil procedente del aeródromo de Nancy-Essey. Por su parte, el prefecto del departamento, Yves Seguy, ha indicado que no se han producido "efectos colaterales" como consecuencia del siniestro.

Según el medio local 'L'Est Républicain', el aparato accidentado sería un Pilatus matriculado en Alemania, un modelo utilizado habitualmente para saltos en paracaídas.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras los servicios de emergencia han trabajado en la zona del siniestro durante la mañana.

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