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Un terremoto de 4,7 deja 21 heridos y decenas de réplicas en Napolés

Su epicentro ha sido en la localidad de Pozzuoli, ha afectado a otros municipios llegando hasta la ciudad de Napolés.

Un terremoto de 4,7 deja 21 heridos y decenas de réplicas en Napolés

Un terremoto de 4,7 deja 21 heridos y decenas de réplicas en Napolés

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Juan Vivancos
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Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras el terremoto de magnitud 4,7 que sacudió este viernes la provincia italiana de Nápoles. El seísmo, el más intenso registrado en los últimos 40 años en la zona de los Campos Flégreos, ha ido seguido de unas sesenta réplicas durante la noche, según la Protección Civil italiana.

El temblor se produjo a las 19:46 horas con epicentro en Pozzuoli y se dejó sentir con fuerza en la ciudad de Nápoles y en otros municipios cercanos. La actividad sísmica ha continuado desde entonces con numerosos movimientos de menor intensidad detectados por los sismógrafos.

El terremoto ha provocado daños materiales y derrumbes parciales en varios edificios, lo que obligó a evacuar a más de una veintena de familias, según los medios italianos. Para atender a los afectados, las autoridades habilitaron un centro de acogida con capacidad para 185 personas en Pozzuoli.

La zona de los Campos Flégreos está considerada una de las áreas de mayor actividad sísmica de Italia. Situada entre el Vesubio y una gran caldera volcánica con una veintena de cráteres, atraviesa desde hace años un proceso de bradisismo, un fenómeno geológico que provoca la elevación del terreno por la acumulación de gases y magma en el subsuelo.

Antes del seísmo de este viernes, los terremotos más importantes registrados en la zona se remontaban a marzo y junio de 2025, ambos de magnitud 4,6.

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