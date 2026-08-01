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Agosto arranca con calor intenso y tormentas en buena parte de España
Aunque la ola de calor ya ha terminado, las temperaturas seguirán siendo muy altas, y las tormentas volverán a descargar con fuerza en varias zonas del este peninsular.
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Agosto comienza con un ambiente plenamente veraniego. Aunque la ola de calor ya ha terminado oficialmente, las altas temperaturas seguirán marcando la jornada de este sábado y mantendrán en aviso a buena parte del país. Además, varias provincias estarán en riesgo por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología.
En Andalucía, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla estarán en aviso naranja por calor, mientras que Almería permanecerá en aviso por tormentas. En Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel estarán en aviso amarillo por altas temperaturas, con riesgo también de tormentas. En Castilla y León, los avisos por calor afectarán a Ávila, Segovia y Soria, mientras que en Castilla-La Mancha, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete estarán en aviso amarillo por calor, y esta última provincia también por tormentas.
En Cataluña, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona estarán en aviso amarillo por altas temperaturas. Además, Barcelona y Girona estarán en riesgo por lluvias y tormentas, mientras que Tarragona también lo estará por tormentas.
También habrá avisos por calor en Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y Extremadura. En la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso por lluvias y tormentas; Castellón, por tormentas; y Valencia, en aviso naranja por tormentas y amarillo por lluvias y calor. En Canarias, Gran Canaria estará en aviso naranja por altas temperaturas y Tenerife, en amarillo.
A pesar de ello, la estabilidad seguirá siendo la nota predominante en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Solo el norte de Galicia y el Cantábrico occidental tendrán cielos más cubiertos y algunas lluvias débiles, que tenderán a remitir a lo largo de la tarde.
También se esperan nubes bajas en el Estrecho, el oeste de Alborán y, a primeras horas, en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.
Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y venir acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento, especialmente en el Pirineo oriental, el entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y la Comunidad Valenciana, donde podrían alcanzar intensidad muy fuerte.
En Canarias predominarán los intervalos de nubes bajas en el norte y los cielos poco nubosos en el sur. Además, habrá bancos de niebla matinales en Baleares y en el norte peninsular, brumas costeras en el Estrecho y Alborán, y calima tanto en Canarias como en el sur de la Península.
Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mayor parte del país, sobre todo en el norte y el noroeste, mientras que descenderán en el tercio oriental y en el norte de Baleares. Los termómetros seguirán superando los 35 grados en amplias zonas de la Península y de Canarias, salvo en el tercio noroeste, y también en algunos puntos de Baleares. En la vertiente atlántica de Andalucía volverán a alcanzarse los 40 grados.
Las mínimas también tenderán a subir, salvo en el nordeste peninsular. Además, se repetirán las noches tropicales en la mitad sur, el área mediterránea y las depresiones del nordeste, con temperaturas que en algunas zonas de Andalucía, Murcia y Canarias no bajarán de los 25 grados.
En cuanto al viento, soplará moderado del norte y nordeste en Canarias y en los litorales de Asturias y Galicia. En el resto será flojo, aunque irá ganando intensidad durante la tarde en el centro y el sur peninsular. Predominarán los vientos del norte en el Cantábrico, del sur y este en Baleares y la fachada mediterránea, y del oeste en el resto del país.
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