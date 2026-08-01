Agosto arranca con calor intenso y tormentas en buena parte de España

Agosto comienza con un ambiente plenamente veraniego. Aunque la ola de calor ya ha terminado oficialmente, las altas temperaturas seguirán marcando la jornada de este sábado y mantendrán en aviso a buena parte del país. Además, varias provincias estarán en riesgo por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Andalucía, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla estarán en aviso naranja por calor, mientras que Almería permanecerá en aviso por tormentas. En Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel estarán en aviso amarillo por altas temperaturas, con riesgo también de tormentas. En Castilla y León, los avisos por calor afectarán a Ávila, Segovia y Soria, mientras que en Castilla-La Mancha, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete estarán en aviso amarillo por calor, y esta última provincia también por tormentas.

En Cataluña, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona estarán en aviso amarillo por altas temperaturas. Además, Barcelona y Girona estarán en riesgo por lluvias y tormentas, mientras que Tarragona también lo estará por tormentas.

También habrá avisos por calor en Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y Extremadura. En la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso por lluvias y tormentas; Castellón, por tormentas; y Valencia, en aviso naranja por tormentas y amarillo por lluvias y calor. En Canarias, Gran Canaria estará en aviso naranja por altas temperaturas y Tenerife, en amarillo.

A pesar de ello, la estabilidad seguirá siendo la nota predominante en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Solo el norte de Galicia y el Cantábrico occidental tendrán cielos más cubiertos y algunas lluvias débiles, que tenderán a remitir a lo largo de la tarde.

También se esperan nubes bajas en el Estrecho, el oeste de Alborán y, a primeras horas, en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y venir acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento, especialmente en el Pirineo oriental, el entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y la Comunidad Valenciana, donde podrían alcanzar intensidad muy fuerte.

En Canarias predominarán los intervalos de nubes bajas en el norte y los cielos poco nubosos en el sur. Además, habrá bancos de niebla matinales en Baleares y en el norte peninsular, brumas costeras en el Estrecho y Alborán, y calima tanto en Canarias como en el sur de la Península.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mayor parte del país, sobre todo en el norte y el noroeste, mientras que descenderán en el tercio oriental y en el norte de Baleares. Los termómetros seguirán superando los 35 grados en amplias zonas de la Península y de Canarias, salvo en el tercio noroeste, y también en algunos puntos de Baleares. En la vertiente atlántica de Andalucía volverán a alcanzarse los 40 grados.

Las mínimas también tenderán a subir, salvo en el nordeste peninsular. Además, se repetirán las noches tropicales en la mitad sur, el área mediterránea y las depresiones del nordeste, con temperaturas que en algunas zonas de Andalucía, Murcia y Canarias no bajarán de los 25 grados.

En cuanto al viento, soplará moderado del norte y nordeste en Canarias y en los litorales de Asturias y Galicia. En el resto será flojo, aunque irá ganando intensidad durante la tarde en el centro y el sur peninsular. Predominarán los vientos del norte en el Cantábrico, del sur y este en Baleares y la fachada mediterránea, y del oeste en el resto del país.