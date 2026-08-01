Lotería Nacional
Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo
Sigue el sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto y comprueba tu número en directo. El resultado de la Lotería Nacional y todos los números premiados
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TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy está dotado de 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
El primer premio del Sorteo Extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto está dotado de 150.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
La emisión del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de agosto.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
La Lotería Nacional de agosto de hoy, sábado 1 de agosto dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO
El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 1 de agosto que reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo.
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