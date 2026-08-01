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Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo

Sigue el sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto y comprueba tu número en directo. El resultado de la Lotería Nacional y todos los números premiados

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo Antena 3 Noticias

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TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy está dotado de 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros el décimo.

SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.

PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

El primer premio del Sorteo Extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto está dotado de 150.000 euros al décimo.

DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

La emisión del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.

PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de agosto.

HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

La Lotería Nacional de agosto de hoy, sábado 1 de agosto dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.

PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO

El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.

LOTERÍA NACIONAL DE AGOSTO: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 1 de agosto que reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo.

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Loterías

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo

Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 1 de agosto, en directo

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

Comprobar resultados del Sorteo extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional de hoy sábado 1 de agosto 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
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Premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional del sábado 1 de agosto 2026

Horario y dónde ver el Sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional

Horario y dónde seguir el Sorteo extraordinario de agosto del sábado 1 de agosto 2026 de la Lotería Nacional

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