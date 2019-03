'The Sunday Times' trató de espiar a Gordon Brown

Una investigación de la cadena pública señala que 'The Sunday Times' del grupo News International trató de obtener información personal de Brown. Documentos personales, datos financieros y médicos o el historial de sus llamadas telefónicas fueron objeto de investigación para el dominical.

Esta nueva revelación surge en plena crisis por los pinchazos telefónicos de otro periódico propiedad de Rupert Murdoch, "The News of the World', que cerró este pasado fin de semana como consecuencia del escándalo que planea sobre el Gobierno Británico.

Se investiga si la información vertida por 'The Sunday Times' de que Brown compró a bajo precio una vivienda propiedad de Robert Maxwell, fue obtenida después de que un empleado lograse en enero de 2.000 detalles bancarios del ex primer ministro británico.