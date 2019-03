Un terremoto de 5,8 sacude la costa Este sin causar víctimas

Un terremoto de magnitud 5,8 se registró en buena parte de la costa este de EEUU y, aunque no dejó víctimas ni grandes daños, alteró la rutina de millones de personas en toda la región.



El informe más actualizado del Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro del terremoto se situó a ocho kilómetros al suroeste de la ciudad de Mineral, en el estado de Virginia, colindante con Washington.



El instituto revisó a la baja la magnitud del temblor, de 5,9 a 5,8 y los sismólogos consideran que será difícil precisar la ubicación de la falla debido a que el terremoto no causó rupturas en la superficie.



Según USGS, ha habido tres réplicas del seismo en Virginia a lo largo de la noche del martes, y la última se produjo a 52 kilómetros al este-sureste de Charlottesville, y tuvo una profundidad de 7,8 kilómetros. El terremoto, de apenas unos 20 segundos, no dejó víctimas ni daños de consideración, pero sí ocasionó la evacuación de edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono.



El obelisco permanecerá cerrado

También hubo retrasos en los servicios de transporte público y en los aeropuertos, congestión en las autopistas, el cierre de dos reactores nucleares en Virginia y el de monumentos y demás atracciones turísticas en toda la zona. De hecho, el monumento a George Washington, un obelisco de 169,2 metros de altura en pleno centro del "Mall" en la capital estadounidense y al sur de la Casa Blanca, permanecerá cerrado al público debido a daños en su parte más alta.

"El monumento sufrió algunos daños menores, una grieta en su pirámide y debido a esa grieta vamos a cerrarlo al público para que los ingenieros evalúen los daños mañana miércoles y determinen qué reparaciones necesita", dijo David Schlosser, un portavoz del Servicio Nacional de Parques.



En Virginia, dos reactores nucleares cercanos al epicentro quedaron desactivados como medida de precaución, informó la Comisión para la Regulación Nuclear (NRC). Los dos reactores, operados por la empresa Dominion Generation, están ubicados en la estación North Anna, en la localidad de Mineral, en las cercanías del área donde se situó el epicentro del terremoto.