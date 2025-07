Putin asegura a Trump que Rusia no renunciará a "sus objetivos" en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han tenido una conversación telefónica este jueves para tratar el conflicto en Ucrania. Durante la charla, Putin ha señalado que no cederá en sus objetivos en Ucrania pese a los intentos de Trump por lograr un cese de las hostilidades.

"Rusia no se desviará de sus objetivos", ha asegurado el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica. Además, ha agregado que Putin le ha explicado a Trump que continuará con sus esfuerzos para eliminar las "causas originales" del conflicto que derivaron en la confrontación actual.

Por su parte, Trump ha planteado "de nuevo la cuestión de un pronto cese de las hostilidades", ha reconocido el asesor. En la conversación, que ha sido la sexta entre los dos líderes este año y que ha durado casi una hora, Putin ha informado a Trump sobre el cumplimiento de medidas de carácter humanitario, que fueron acordadas con Ucrania en las negociaciones en Estambul, y le ha asegurado que Rusia está dispuesta a continuar el diálogo con Ucrania.

"Vladímir Putin ha destacado que nosotros continuamos buscando una solución política y negociadora al conflicto", ha afirmado. No obstante, ha recalcado que no se ha abordado una tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Además de Ucrania, ambos presidentes han abordado en profundidad la situación en torno al programa nuclear iraní y Siria.

"La parte rusa ha destacado la importancia de la solución de asuntos problemáticos y conflictivos exclusivamente a través de medios políticos y diplomáticos", ha indicado. A la vez, ha señalado que Putin y Trump no abordaron el cese de entrega de ciertos tipos de armas estadounidenses a Ucrania, anunciado esta semana por Washington. "Durante esta conversación, ese tema no se ha tocado", ha asegurado Ushakov. El asesor presidencial ha reconocido que Putin y Trump no han hablado esta vez sobre una posible cumbre en un futuro.

Putin felicita a Trump y le desea éxitos

Putin, ha felicitado durante la conversación a Trump, por el Día de la Independencia de Estados Unidos y por la aprobación en el Senado de su controvertido plan fiscal. Ushakov ha re3cordado que Rusia tuvo un papel importante en la creación de Estados Unidos y que ambas naciones comparten raíces profundas, habiendo sido aliadas en guerras mundiales.

Durante la llamada Putin ha expresado sus mejores deseos a Trump y le ha deseado éxito en los cambios que busca implementar. "Vladímir Putin ha deseado a Donald Trump éxitos en los cambios que se propone" después de que el mandatario estadounidense le informara de la "exitosa aprobación"en el Senado de EEUU.

