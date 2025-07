Vídeo | Un eurodiputado de malta se queda dormido durante el discurso de Chivite en el Parlamento Europeo

El eurodiputado socialista de Malta, Jesmond Aquilina, se ha quedado completamente dormido en el Parlamento Europeo mientras la presidenta de Navarra, María Chivite, daba un discurso sobre turismo en el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas. En el vídeo se puede ver como cómo el político no puede evitar echarse una siesta.

Aquilin, que es presidente del Consejo Regional Sur del archipiélago maltés, ha culpado de su descuido al aire acondicionado en declaraciones a The Times of Malta.: "No funcionaba, me eché una siesta de cinco segundos y luego fui a por un café. Me están ridiculizando por algo que es natural; le puede pasar a cualquiera".

