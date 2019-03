Rajoy ve en el dato de la EPA algo positivo aunque advierte de que queda mucho por hacer

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy apoyo a la canciller alemana, Angela Merkel, para que pueda prosperar su propuesta de que la UE exima de visado a los ciudadanos colombianos y peruanos. Rajoy trasladó esta petición a Merkel en el encuentro que ambos mantuvieron en Bruselas antes de que comenzara la reunión del Consejo Europeo.

Fuentes del Gobierno español informaron de esa solicitud de Rajoy a la canciller alemana, que expresó su disposición a estudiarla. El pasado 23 de septiembre, España planteó al resto de socios comunitarios y a la Comisión Europea la posibilidad de esa exención de visados. El Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar, a priori en 2014 y cuando revise anualmente el listado de países a los que se exige visado, la eliminación de ese requisito para los viajes de corta duración a la Unión Europea de colombianos y peruanos. Entre los temas del Consejo Europeo destaca la lucha contra la inmigración ilegal por parte de la UE.

A su llegada a la reunión del Partido Popular Europeo Rajoy, ha considerado las cifras de desempleo conocidas en España como un dato positivo que debe animar de cara al futuro, aunque ha recalcado que hay que seguir trabajando sin rendirse porque la situación aún no es satisfactoria y queda mucho por hacer.

El presidente del Gobierno ha recibido la felicitación de líderes europeos asistentes a la cumbre de la UE que ha comenzado en Bruselas por la evolución de la economía española.

También se ha pronunciado por primera vez sobre la sentencia de Estrasburgo que anula la doctrina Parot de la que ha dicho que no le gusta "nada" porque considera esta sentencia "injusta y equivocada". "Desgraciadamente se ha producido el peor de los escenarios. A mí esa sentencia no me gusta nada, me parece una sentencia injusta y equivocada", ha declarado Rajoy a la prensa en Bruselas, a su llegada a una cumbre de líderes del Partido Popular Europeo previa al Consejo europeo.