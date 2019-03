Siria reta a la comunidad internacional: "Nos defenderemos y sorprenderemos al mundo"

"El pretexto de las armas químicas es falso e infundado. Si quienes acusan a nuestras fuerzas armadas de emplear armas químicas tienen alguna prueba, les desafío a que la muestren a la opinión pública y a la comunidad internacional", señaló en una rueda de prensa el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem. Asimismo, explicó que el equipo de expertos de la ONU enviado a Siria ha retrasado hasta mañana, miércoles, una nueva visita a la zona del supuesto ataque químico en la periferia de Damasco por desavenencias entre los grupos rebeldes.

Según Al Mualem, los investigadores "no pudieron entrar hoy en la zona de Muadamiyat al Sham, porque los grupos armados no se han puesto de acuerdo entre ellos sobre las garantías para protegerlos". Pese a todo, el jefe de la diplomacia siria consideró que una intervención militar extranjera no debilitará las capacidades militares de Siria en su "guerra contra el terrorismo".

"Cualquier acción militar en esta región tiene el objetivo de servir a Israel, y, en segundo lugar, ayudará a los propósitos militares del Frente al Nusra, vinculado con Al Qaeda", aseveró. Al Mualem reconoció que "todos estamos escuchando los tambores de guerra en torno a Siria", y acusó al ministro británico de Exteriores, William Hague, de "propagar información falsa a la opinión pública" para justificar un eventual ataque. Las fuerzas armadas del Reino Unido preparan un "plan de contingencia" para una hipotética acción militar en Siria, indicó Downing Street.

Un portavoz del Gobierno, sin dar apenas detalles, afirmó que el Reino Unido podría adoptar una decisión antes de que se conozcan los resultados de la misión de la ONU que inspecciona el área cercana a Damasco donde se produjo ese supuesto ataque con armas químicas el pasado día 21. El Gobierno estadounidense ha dicho que exigirá al régimen sirio que rinda cuentas por lo que calificó de "innegable" uso de armas químicas contra la población civil, aunque no quiso confirmar si ha decidido ya una intervención militar.