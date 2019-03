Sharon Bialek: "Me cogió la cabeza y intentó llevársela hacia su entrepierna"

La supuesta cuarta víctima del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos Herman Cain ha comparecido este lunes ante la prensa para relatar un presunto caso de acoso sexual que la campaña del empresario ya ha tachado de "falso".

La presunta víctima, Sharon Bialek, ha relatado unos hechos que supuestamente tuvieron lugar en 1997, cuando Cain presidía la Asociación Nacional de Restaurantes, tras una cena entre ambos. Esta madre soltera de Chicago y de 65 años, que se ha descrito como militante del Partido Republicano, se ha sumado a otras tres acusaciones similares contra el candidato en las primarias de esta formación.

Bialek compareció con la famosa abogada Gloria Allred para explicar que su novio de entonces le ayudó a concertar una reunión con Cain para discutir una posible contratación. Tras la cena, el empresario condujo hacia las oficinas de la asociación que presidía y aparcó en las inmediaciones.

En lugar de acudir hacia las oficinas, "de repente se estiró y puso su mano en mi pierna, bajo mi falda, y tocó mis genitales", ha explicado Bialek, quien también ha contado que Cain le sujetó la cabeza y trató de llevársela hacia la entrepierna. "Me quedé muy, muy sorprendida y muy, muy impactada", ha recordado.

"Le dije: '¿Qué estás haciendo?' Sabes que tengo novio. Esto no es por lo que he venido", ha dicho. Cain le respondió entonces: "Querías un trabajo, ¿no?". "Le pedí que parara y lo hizo. Le pedí que me llevase al hotel y lo hizo", ha indicado.

Al menos otras dos mujeres habían presentado denuncias formales contra Cain por supuestos casos de acoso también durante las noventa. Tras estas primeras dos acusaciones ha surgido el caso de una tercera mujer, pero hasta ahora ninguna de ellas había aparecido para plantear públicamente los hechos.

"Completamente falsas"

Un portavoz de Cain, J.D. Gordon, se ha apresurado en responder a las acusaciones presentadas por Bialek, que ha definido como "completamente falsas" y a las que ha restado credibilidad apoyándose en la "celebridad" Gloria Allred. "Cain nunca ha acosado a nadie", ha subrayado.

Gordon ha defendido que en precampaña lo que corresponde es concentrarse en los 15 billones de deuda nacional y la "inaceptablemente alta" tasa de paro.