Rubalcaba y Cherkaui hablan del refuerzo de la cooperación policial

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tratado con el titular de Interior marroquí, Taib Cherkaui, del refuerzo de la cooperación policial y de seguridad entre ambos países.

Así lo han informado fuentes del Ministerio del Interior, que han señalado que la entrevista entre ambos responsables políticos ha durado una hora y cuarto. Después, las delegaciones de ambos países, de las que formaban parte los máximos responsables policiales y de seguridad de España y de Marruecos, han celebrado una comida en la sede del Ministerio.

Las fuentes consultadas no han precisado si durante el encuentro entre Rubalcaba y Cherkaui se ha tratado de la situación en el Sahara Occidental y se han limitado a señalar que, aunque inicialmente no figuraba en la agenda, no es descartable que hayan hablado del tema.

Mientras los dos ministros se entrevistaban, una veintena de jóvenes españoles pro-saharauis han protestado en el exterior de la sede ministerial por los sucesos de El Aaiún y han proferido gritos como "Marruecos asesina, España patrocina", "Zapatero fascista, Mohamed terrorista" o "No es una vergüenza, es un genocidio".