Romario y Bebeto salen diputados en las elecciones de Brasil

Los ex futbolistas brasileños Romario y Bebeto, compañeros en la delantera del campeón mundial en 1994, fueron elegidos diputado federal y regional por Río de Janeiro, respectivamente.



Romario obtuvo 146.859 votos, equivalentes al 1,84 por ciento del total del estado de Río de Janeiro, con lo que se garantizó un escaño en la Cámara de Diputados, según los datos definitivos divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).



El máximo goleador de Brasil y mejor jugador del Mundial de 1994, fue postulado a diputado por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y en su primera aventura electoral logró la sexta posición entre 821 candidatos del estado de Río de Janeiro.



Bebeto, del Partido Democrático Laborista (PDT, sigla en portugués), sumó 28.328 votos (el 0,34 por ciento), lo que lo convirtió en el sexagésimo segundo más votado entre 1.643 aspirantes para la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que tiene 70 escaños.



Romario manifestó, poco después de votar, su deseo de restablecer en el campo político la exitosa sociedad que tuvo con Bebeto en las canchas.

La votación del ex jugador del Barcelona y del Valencia español, sin embargo, fue inferior a la que le proyectaban los sondeos de intención de voto.



Las encuestas pronosticaban que Romario sería el candidato a diputado federal que más votos obtendría en Río de Janeiro al lado del ex gobernador Anthony Garotinho, que en efecto fue el más votado, con 694.862 votos, equivalentes al 8,69 por ciento del total.



Además de Romario y Bebeto, otros futbolistas que aspiraban a mandatos como legisladores eran el delantero Tulio Maravilha y el portero Harlei, aún activos, que no lograron sus objetivos.



También disputaban las elecciones futbolistas como los ex porteros Joao Leite, que integró la selección brasileña en la década de 1980, y Danrlei, campeón de la Copa Libertadores de 1995 con el Gremio de Porto Alegre y el volante Vampeta, campeón con Brasil en el Mundial de 2002, y el centrocampista Ademir da Guía, ídolo histórico del Palmeiras.



En la lista también figuraba el legendario delantero Roberto Dinamite, ex jugador de la selección brasileña y del Vasco da Gama, club que preside actualmente, y que aspiraba a ser reelegido como diputado a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.