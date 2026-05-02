Cuatro adolescentes apuñalan a un hombre en la puerta de un McDonald's

Cuatro adolescentes han sido detenidos tras un apuñalamiento ocurrido en la puerta de un McDonald's , en pleno centro de Leeds. El incidente tuvo lugar en la noche del 28 de abril, alrededor de las 21:08 horas, en la concurrida calle de Briggate, en la esquina con Boar Lane.

Según ha indicado la policía de West Yorkshire, recibieron varias llamadas alertando de un altercado en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 34 años con una herida de arma blanca en el abdomen. Los servicios de emergencia lo atendieron de inmediato, y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Su vida no corre peligro

A pesar de la gravedad inicial del suceso, las autoridades confirmaron posteriormente que las lesiones no ponían en peligro la vida de la víctima. El suceso ha generado inquietud entre las personas que se encontraban en la zona, un área muy transitada tanto por residentes como por visitantes.

Los cuatro detenidos son adolescentes de entre 13 y 16 años, que fueron arrestados en el mismo lugar de los hechos, como presuntos responsables de la agresión. Tras las primeras diligencias policiales, los menores fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras siguen las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, la policía no ha facilitado información sobre las causas del altercado, ni sobre la posible relación entre los implicados. Las autoridades mantienen abierta la investigación, y han solicitado la colaboración ciudadana para recabar más datos que permitan reconstruir con exactitud lo ocurrido.

Otros sucesos similares

Hace tan solo unas semanas tenía lugar otro suceso similar pero esta vez en España, concretamente en Tarragona, donde un agente de los Mossos d'Esquadra que se encontraba fuera de servicio, fue apuñalado cuando intentaba mediar en una pelea entre tres personas en el municipio de Roquetes. Los hechos tuvieron lugar cerca de las 20:00 horas de un sábado, momento en el que el agente presenció una discusión y decidió intervenir. Durante la actuación, el agente recibió una puñalada en el hombro izquierdo, y tuvo que ser trasladado al hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

En el lugar también se encontraba otro agente fuera de servicio, que consiguió reducir al agresor. Este segundo policía tuvo que ser atendido por golpes, aunque sus heridas no eran graves. El presunto autor del apuñalamiento fue detenido y está acusado de un delito de lesiones y de atentado contra agentes de la autoridad.

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