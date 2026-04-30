Última hora de la guerra de Irán en directo: Jamenei califica de "vergonzosa" la derrota de EEUU en la guerra y augura un futuro brillante en el golfo Pérsico

El bloqueo del presidente Donald Trump en el estrecho de Ormuz vuelve ha influir en el precio del petróleo y a sacudir los mercados internacionales. En el mercado de futuros de Londres ha superado esta madrugada los 120 dólares, su nivel más alto desde 2022.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo a finales de febrero, el Brent acumula una subida superior al 70%, y más del 100% en lo que va de año. La escalada se produce después de que Irán advirtiera de una posible "acción militar sin precedentes" si Washington no cesa sus intervenciones navales.

Por su parte, Trump ha reafirmado su intención de mantener el bloqueo hasta lograr concesiones nucleares por parte de Teherán. Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas también avanza, aunque con menor intensidad, situándose en torno a los 109 dólares.

El impacto se deja sentir en los mercados donde los futuros de las principales bolsas europeas anticipan caídas en la apertura, con descensos cercanos al 1% en índices como el Euro Stoxx 50. Wall Street también apunta a pérdidas moderadas, en una jornada pendiente además de la reunión del Banco Central Europeo y de nuevos datos de inflación en Estados Unidos, que podrían superar el 3% y alejarse del objetivo de la Reserva Federal.

En el plano militar, el portaaviones USS Gerald R. Ford se prepara para abandonar Oriente Medio tras más de 300 días desplegado, en uno de los operativos navales más prolongados recientes. Su retirada, sin embargo, no implica una desescalada inmediata, ya que otras unidades estadounidenses permanecen en la región.

Por otro lado, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha anunciado que espera una fecha de Washington para iniciar negociaciones con Israel, aunque ha insistido en que antes debe cumplirse plenamente el alto el fuego vigente.

Irán se proclama "guardián de seguridad"

Pezeshkian, el presidente de Irán, aseguró que su país actúa, “como guardián de la seguridad” del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, está comprometido con el principio de libre navegación, excepto para “los países hostiles". Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dicho que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.

"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.

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