Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Jamenei califica de "vergonzosa" la derrota de EEUU en la guerra y augura un futuro brillante en el golfo Pérsico
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos, Israel e Irán.
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El bloqueo del presidente Donald Trump en el estrecho de Ormuz vuelve ha influir en el precio del petróleo y a sacudir los mercados internacionales. En el mercado de futuros de Londres ha superado esta madrugada los 120 dólares, su nivel más alto desde 2022.
Desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo a finales de febrero, el Brent acumula una subida superior al 70%, y más del 100% en lo que va de año. La escalada se produce después de que Irán advirtiera de una posible "acción militar sin precedentes" si Washington no cesa sus intervenciones navales.
Por su parte, Trump ha reafirmado su intención de mantener el bloqueo hasta lograr concesiones nucleares por parte de Teherán. Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas también avanza, aunque con menor intensidad, situándose en torno a los 109 dólares.
El impacto se deja sentir en los mercados donde los futuros de las principales bolsas europeas anticipan caídas en la apertura, con descensos cercanos al 1% en índices como el Euro Stoxx 50. Wall Street también apunta a pérdidas moderadas, en una jornada pendiente además de la reunión del Banco Central Europeo y de nuevos datos de inflación en Estados Unidos, que podrían superar el 3% y alejarse del objetivo de la Reserva Federal.
En el plano militar, el portaaviones USS Gerald R. Ford se prepara para abandonar Oriente Medio tras más de 300 días desplegado, en uno de los operativos navales más prolongados recientes. Su retirada, sin embargo, no implica una desescalada inmediata, ya que otras unidades estadounidenses permanecen en la región.
Por otro lado, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha anunciado que espera una fecha de Washington para iniciar negociaciones con Israel, aunque ha insistido en que antes debe cumplirse plenamente el alto el fuego vigente.
Irán se proclama "guardián de seguridad"
Pezeshkian, el presidente de Irán, aseguró que su país actúa, “como guardián de la seguridad” del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, está comprometido con el principio de libre navegación, excepto para “los países hostiles". Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dicho que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.
"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.
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Última hora de la guerra en Irán en directo | La presidenta del CICR pide una solución política para la guerra en Irán tras ser recibida en Teherán
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, subrayó este jueves la necesidad de un alto el fuego duradero y "una solución política" para la guerra en Irán.
"Seis semanas de hostilidades arrastraron a Irán y Oriente Próximo a una guerra devastadora para los civiles y la infraestructura. Cualquier retorno a un conflicto con igual intensidad y escala será catastrófico para millones", indicó Spoljaric en un comunicado.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El presidente del Parlamento de Irán se burla de Trump y quita hierro al impacto del bloqueo de Ormuz
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha quitado hierro al impacto del bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz y se ha burlado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 26 de abril aseguró que la infraestructura petrolera iraní "explotaría" en tres días por las afectaciones a las exportaciones.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Jamenei afirma que "ha comenzado un futuro brillante en el golfo Pérsico sin Estados Unidos"
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el golfo Pérsico con un “brillante” futuro regional sin Estados Unidos.
"Hoy, dos meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos,se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", dijo Jameneí en un mensaje publicado con ocasiones del Día del golfo Pérsico en Irán.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El CICR avisa de que una reactivación de la guerra en Irán "sería catastrófica para millones de personas"
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, ha advertido este jueves que una reactivación de la guerra en Irán "sería catastrófica para millones de personas" en el país y en la región de Oriente Próximo, ante el estancamiento del diálogo entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Rusia denuncia que la guerra en Irán ha repercutido negativamente en la región del Caspio
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció este jueves, durante su visita a Kazajistán, que la guerra en Irán ha repercutido negativamente en la región del Caspio, mar que baña a los tres países.
"La agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido un impacto muy negativo tanto en el mar Caspio como en su litoral. El Caspio debe seguir siendo una zona de paz y cooperación", dijo en rueda de prensa en Astaná.
Última hora de la guerra en Irán en directo | España activa su embajada en Israel para dar asistencia a los españoles capturados en la flotilla
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado a la embajada española en Israel para dar asistencia a los españoles que pueda haber entre los activistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y que han sido detenidos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.
Tras el "ataque" israelí, los grupos de ERC, Comuns y CUP han pedido que se suspenda el pleno del Parlament de Cataluña. Los comunes han indicado que, según les han trasladado desde la flotilla, entre los 175 detenidos hay veinte catalanes.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Israel anuncia la muerte de cinco supuestos miembros de Hezbolá en bombardeos en Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de cinco supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en bombardeos ejecutados el miércoles contra puntos del sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado el 16 de abril, prorrogado la semana pasada con la mediación de Estados Unidos.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Israel confirma la detención de un oficial del ejército acusado de contrabando
El Ejército de Israel y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) informaron este jueves de la detención y procesamiento de un teniente coronel en activo, acusado de presuntos delitos de contrabando de bienes como tabaco, móviles y otros dispositivos electrónicos.
En un comunicado conjunto, las autoridades indicaron que el oficial fue arrestado hace varios meses y que la fiscalía militar presentó el miércoles una acusación formal por delitos graves, entre ellos "colaborar con el enemigo, aceptar sobornos, contrabando de mercancías en circunstancias agravantes y otros delitos".
Última hora de la guerra en Irán en directo | La guerra de Irán afecta "indirectamente" a las ilegalidades que se producen en el Cuerno de África.
La guerra de Irán afecta de "forma indirecta" a las "ilegalidades" que se producen en las costas del Cuerno de África, como la piratería en Somalia.
"La inestabilidad, bien sea por algún acto ilegal o por una crisis como la del Golfo, no es buena para la mar. La gente ve que a más inestabilidad, más ilegalidades", declara Villanueva en una entrevista.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El IBEX vuelve a la normalidad tras la caída debido a una "incidencia"
El IBEX 35 está negociando "con normalidad" después de que esta mañana registrara caídas de más del 5% debido a "una incidencia en la difusión del precio" que ya se está investigando. "Es una incidencia en la difusión del precio del índice que está siendo investigando" y "el mercado está negociando con normalidad".
El IBEX 35 pasaba a caer sobre las 10.20 horas de la mañana menos del 1% y dejaba de reflejar las fuertes caídas del inicio, moviéndose en el terreno de los 17.500 puntos.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Irán asegura que su país es "un guardián de seguridad" del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz
Pezeshkian, el presidente de Irán, aseguró que su país actúa, “como guardián de la seguridad” del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, está comprometido con el principio de libre navegación, excepto para “los países hostiles". Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Israel prohíbe la entrada a una periodista española
El Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo israelí aseguró este jueves que ha impedido la entrada al país a la periodista española independiente Queralt Castillo Cerezuela, a la que acusa de antisemita por, entre otras cosas, utilizar el término "genocidio" para referirse a la devastadora ofensiva que Israel ejecuta en Gaza desde octubre de 2023.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Impacta un dron en el norte de Israel y deja dos heridos
Un dron de Hizbulá impactó este jueves en el norte de Israel pese a la tregua vigente, lo que causó al menos dos heridos, según informaron el Ejército y los servicios de emergencia israelíes.
"Tras las sirenas que sonaron en las comunidades del norte de Israel, se identificó el impacto de un dron", publicó en sus canales el Ejército israelí. Hasta el momento, el cuerpo de Bomberos ha informado de dos heridos, aunque no se ha precisado la gravedad de su estado.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Turquía se pronuncia sobre la detención de la flotilla calificándola como "piratería"
El Ministerio de Exteriores de Turquía ha calificado este jueves de "piratería" la interceptación por parte de la armada israelí de varios barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo impuesto a la Franja.
"El ataque llevado a cabo por las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flota Global Sumud, formada para entregar ayuda humanitaria a Gaza, constituye un acto de piratería", declaró el Ministerio en un comunicado, en el que pidió a la comunidad internacional que actúe contra lo que considera es una acción ilegal.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Italia ha calificado de "surrealista" y "vergonzoso" la detención de la flotilla
La portavoz italiana de la Flotilla Global Sumud, Maria Elena Delia, ha calificado este jueves de "surrealista y vergonzoso" que 22 embarcaciones civiles que transportaban ayuda humanitaria puedan ser interceptadas "sin ni siquiera llegar a Creta, así que prácticamente en Europa".
Última hora de la guerra en Irán en directo | Israel confirma la detención de 175 activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud
El ministro de Exteriores israelí ha informado este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El beneficio de Repsol por la guerra se dispara un 153%
La mayor petrolera española ha disparado su beneficio neto hasta los 929 millones de euros en el primer trimestre, un 153%más que en el mismo periodo del año pasado gracias a la escalada de precios del combustible que ha desatado el conflicto en Oriente Próximo.
El resultado neto ajustado, que mide la marcha de los negocios sin tener en cuenta impactos extraordinarios como la volatilidad del precio del petróleo, se ha situado en 873 millones hasta marzo, 316 millones por encima del primer trimestre de 2025.
Última hora de la guerra en Irán en directo | La Bolsa española abre con una caída del 3%
La Bolsa española ha abierto este jueves con una fuerte caída de casi el 3 %. En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja el 2,97 %, hasta los 17.137,1 puntos. En el indicador, Indra, que ha presentado resultados, baja el 4,5 %, seguido del Santander, que cae el 3,3 %. En el lado contrario, Repsol destaca al subir el 2,68 %
Última hora de la guerra en Irán en directo | Irán avisa que el bloqueo naval de EEUU está "condenado al fracaso"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dicho que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.
"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El precio del barril de petróleo asciende un 6,8% situándose en 126 dólares
El precio del petróleo ha vuelto a dispararse este jueves en los mercados asiáticos, con el barril de Brent cotizando por encima de los 125 dólares.
Esta mañana, subía un 6,8% hasta los 126 dólares, un máximo histórico en cuatro años. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3% hasta los 110,09 dólares.
Última hora de la guerra en Irán en directo | La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no desatará una guerra de precios en el mercado internacional
La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no desatará una guerra de precios del crudo en el mercado internacional debido al déficit de hidrocarburos, sostuvo este jueves el viceprimer ministro de rusia, Alexandr Nóvak.
Sostuvo que por la baja oferta de crudo a nivel mundial, la rama continúa en "una profunda crisis". "Consideramos que esto no es un factor muy positivo para la rama petrolera, ya que los consumidores se ven obligados a buscar fuentes alternativas ante los altos precios", constató.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El jefe del Centcom informará hoy a Trump de nuevas opciones militares en Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, tiene previsto recibir este jueves un informe sobre los nuevos planes para una posible acción militar en Irán por parte del jefe del Mando Central de EE. UU., Brad Cooper, según informó Axios.
Última hora de la guerra en Irán en directo | La posible coalición de EEUU excluye a cuatro países
Estados Unidos ha pedido a sus embajadas que informen a los países socios antes del 1 de mayo,excluyendo a naciones como Rusia, China, Bielorrusia y Cuba. Los países pueden colaborar de distintas formas, como mediante apoyo diplomático, intercambio de información, sanciones o presencia naval.
Washington asegura que esta iniciativa es independiente de su política de "máxima presión" contra Irán y de las negociaciones en curso.
Última hora de la guerra en Irán en directo | EEUU plantea una nueva coalición para garantizar el estrecho de Ormuz
Estados Unidos está buscando la participación de otros países para formar una coalición internacional que restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según un documento del Departamento de Estado al que tuvo acceso Reuters.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la creación del "Maritime Freedom Construct", que lo describe como una iniciativa conjunta del Departamento de Estado y el Pentágono.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Europa adelanta caídas en bolsa
Apertura en rojo, es lo que adelantan los futuros de las principales bolsas europeas. Mientras las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán continúan, el precio del brent sigue aumentando.
A primera hora de la mañana los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 0,88 %; los de la Bolsa de Londres, el 0,25 %; y los de la Bolsa de París, el 0,10 %. Por su parte, el índice Euro Stoxx 50 adelanta una caída del 0,99%
En la misma línea lo hacen en Wall Streep, aunque más moderada, con una bajada de entre 0,20% y 0,50%.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Regresa el portaviones de EE.UU.
Uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas estadounidenses para el bloqueo naval contra los puertos iraníes, regresará a Estados Unidos. El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Próximo en los próximos días.
Desde el pasado 10 de junio, el buque ha complico en varias misiones en Europa y en las costas de Irán. Volverá al país norteamericano con 4.500 marinos, pero, segúnn medios locales, en las próximas semanas regresará.
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