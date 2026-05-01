VIDEO: Un extremista judío de 36 años agrede físicamente a una monja a plena luz del día

Cerca de la Tumba de David, en la ciudad de Jerusalén, ha tenido lugar una agresión física. Un hombre de 36 años ha empujado y pateado a una monja francesa. Las fuerzas de seguridad han detenido al responsable de la agresión.

La Policía de Israel ha difundido el video donde se ve al extremista judío caminando por la calle, varios metros por detrás que la monja. Corre hacia ella y la empuja, dejándola caer al suelo. Tras ello se aleja, pero segundos después regresa para darle una patada en el estómago.

Un transeúnte que pasaba por allí ha intentado frenar al hombre. Por su parte la policía ha informado del incidente que ha sido de arrestado por "sospecha de agresión motivada por racismo".

La religiosa trabaja como investigadora en la Escuela Francesa de Investigación Bíblica Arqueológica (ÉBAF). El centro ha denunciado en redes sociales los hechos tachándolos de "violencia sectaria". Asimismo, el departamento de religión de la Universidad Hebrea ha alertado un "aumento de la cristianofobia" en Jerusalén y otros lugares de Israel.

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