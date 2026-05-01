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Trump anuncia aranceles del 25% a vehículos europeos

Estados Unidos eleva la presión comercial sobre la Unión Europea con nuevos gravámenes al sector del automóvil.

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Trump Europa Press

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha comunicado su intención de imponer aranceles adicionales del 25% a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. El anuncio se ha producido este viernes a través de un mensaje difundido en la red social Truth Social.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos en su totalidad, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos", ha señalado.

El mandatario no ha concretado qué compromisos considera incumplidos por parte del bloque europeo. La medida se plantea en un contexto de relaciones comerciales marcadas por negociaciones recientes entre ambas partes.

El anuncio llega pocos días después de que Estados Unidos y la Unión Europea formalizaran en Washington un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. El acuerdo fue suscrito por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Presión sobre la industria del automóvil

En su mensaje, Trump ha insistido en vincular los aranceles a la producción dentro de Estados Unidos. "El arancel se incrementará al 25%. Queda totalmente claro y acordado que, si fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no habrá arancel".

El presidente ha defendido que el país vive un aumento de la inversión industrial: "Actualmente se están construyendo numerosas fábricas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 000 millones de dólares, todo un récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas fábricas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca ha habido nada parecido a lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos!".

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